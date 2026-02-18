Les Russes n'arrivent plus à fabriquer l’Aurus Senat, cette fierté automobile du pays voulue par Vladimir Poutine

Si vous étiez présent au salon de Genève 2019 dans une époque désormais très différente de la nôtre à tout point de vue, vous avez peut-être observé l’Aurus Senat sur son stand en Suisse. La nouvelle limousine d’état russe s’exposait alors dans sa version définitive, elle qui profitait d’une conception assurée en collaboration avec le bureau d’études de Porsche.

Cette énorme berline de 6,62 mètres dans sa version rallongée possède un V8 biturbo de 4,4 litres conçu par NAMI avec l’aide de Porsche, développant 598 chevaux. Pesant 2 700 kg sur la balance dans sa version « civile » et jusqu’à 6 200 kg en version « présidentielle » blindée (!!), elle espérait alors arriver à convaincre des clients européens. En ce temps-là, Aurus prévoyait même de construire une gamme complète de modèles à la façon de Bentley ou Rolls-Royce. Et même après la guerre en Ukraine, ce projet de développement n’était pas écarté puisque d’après The Insider, le gouvernement voulait y investir en 2024.

La fin de l’Aurus ?

Outre l’abandon total du projet d’élargissement de la gamme Aurus sur la base d’une plateforme modulaire confirmé il y a quelques jours, des médias comme le Bild citent des blogueurs et des médias russes affirmant que la production de l’Aurus Senat est à l’arrêt total. Un média de St-Pétersbourg affirme que la société cumule des millions de dollars de dettes et qu’il n’y a tout simplement aucune demande pour cette voiture.

Aurus aurait produit moins de 200 exemplaires de la Senat depuis son industrialisation en 2018, essentiellement à destination de hauts responsables du régime russe. En 2024, d’ailleurs, Vladimir Poutine avait fait cadeau d’un exemplaire au dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-Un. Mais d’après les journalistes du Bild, ce dernier préfère désormais utiliser ses Mercedes-Maybach blindées dans ses sorties officielles.

Faut-il ressortir les anciennes ZIL ?

Ajoutez les problèmes d’approvisionnement en pièces induits par les sanctions internationales depuis le commencement de la guerre en Ukraine et vous obtenez une équation probablement difficile à tenir pour Aurus, qui doit recevoir d’Allemagne certaines pièces mécaniques de la Senat. Faute de transparence, on sait juste que l’usine d’Aurus de Yelabuga ne reprendra pas ses opérations avant le 31 mars 2026 comme l’explique le média 1.ru (officiellement pour réaliser un inventaire sur place) et pour l’instant, on ignore ce qu’il se passera ensuite.