Fêter l’anniversaire des voitures invendues dans l’espoir de les voir partir, ça marche
Les humains sont parfois très attachés à leur véhicule. De la même manière, les revendeurs n’hésitent pas à donner une âme à leur parc pour attirer les clients les plus sensibles. Voici par exemple l’histoire de la Volkswagen Arteon revendue juste après son « anniversaire de stock ».
Dans le genre méthode inattendue pour écouler une voiture d’occasion, voici l’idée de l’anniversaire. Un concessionnaire Audi chinois basé à Guizhou a en effet célébré en grande pompe la première année de stock d’une Volkswagen Arteon sur les réseaux sociaux. Une manœuvre qui déclenchait dans la foulée l’arrivée d’un nouveau propriétaire pour la berline.
Le clip publié en fin d’année dernière puis relayé par nos confrères de Phoenixtv_news dévoile une équipe commerciale gonflée à bloc dans le showroom aux côtés d’une Audi et d’une Volkswagen. Gâteau, bougies, pénombre, musique, chant de groupe, confettis : tous les ingrédients de l’anniversaire sont rassemblés. Une démarche créative qui fait instantanément le tour de la toile au point d’attirer un client pour l’Arteon.
Un positionnement spécial
Écouler une Volkswagen Arteon n’était pas une mission aisée lorsqu’elle était disponible en neuf. Moins pratique qu’une Passat et moins prestigieuse qu’une Audi A5 Sportback, l’auto fait face à une faible demande et cela se ressent aussi sur le marché de l’occasion avec une dépréciation plus prononcée et un temps passé dans les annonces plus long que la moyenne.
