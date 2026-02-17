Avec sa vidéo contre le « Start and Stop », Donald Trump prouve qu’il ne connait rien aux voitures

« On laisse sur place le start & stop », est-il écrit dans une nouvelle vidéo diffusée par le compte officiel de la Maison blanche au moment où l’administration Trump communique sur la suppression d’un crédit d’impôt accordé aux constructeurs automobiles sur le sol américain, désormais refusé si les véhicules qu’ils commercialisent restent équipés de ce système. En d’autres termes, l’administration oblige les marques à bannir le système stop & start de leurs autos, ce qui doit mécaniquement faire baisser leur prix de vente.

Sachant que plus des deux tiers des voitures vendues aux Etats-Unis embarquent désormais un système « start & stop », sa suppression doit permettre aux Américains d’acheter des voitures « en moyenne 2 400 dollars moins chères » d’après le président de l’Agence de protection de l’environnement américaine Lee Zeldin. « Cette technologie était universellement détestée », a-t-il déclaré au passage.

Un système qui s’est généralisé chez nous

Arrivé à la fin des années 2000 sur le marché européen, le système start & stop permet à une voiture de couper automatiquement son moteur lorsque le véhicule est arrêté et que les conditions de la mécanique le permettent. Il a été critiqué au départ pour son fonctionnement parfois trop brutal et lent, son possible risque pour la fiabilité des mécaniques à long terme et, lors des fortes chaleurs, une hausse momentanée de la température dans l’habitacle lorsque le compresseur de la climatisation est à l’arrêt comme le moteur thermique.

Avec le progrès puis la généralisation des moteurs thermiques à hybridation légère, le fonctionnement du « start & stop » s’est amélioré au fil des nouvelles générations de voitures. Depuis le début, il sert essentiellement à limiter la consommation lors des phases d’homologation des véhicules neufs et n’a qu’un petit effet sur la consommation réelle dans la vie de tous les jours. Mais l’annonce de l’administration Trump de l’interdiction pure et simple de ce système sur les véhicules 100 % thermiques marque un sacré changement de cap pour l’industrie automobile américaine, désormais incitée à éviter toute forme d’électrification et d’économies d’énergie.

Une vidéo loin de la réalité technique

La vidéo en elle-même, d’ailleurs, s’éloigne franchement de la réalité technique. Elle montre deux jeunes femmes aux cheveux colorés qui semblent avoir chaud dans une voiture à cause du « start & stop » activé à l’arrêt au feu rouge. Dans cette séquence réalisée par intelligence artificielle, le modèle ressemble pourtant beaucoup à une Toyota Prius de troisième génération qui possède une mécanique hybride très différente d’un moteur thermique équipé d’un système start & stop. A côté de cette Prius, une voiture de sport rouge imaginaire les laisse sur place au démarrage, conduite par une blonde qui boit une grosse gorgée de soda. Dans un pays où 37 % des gens sont concernés par des problèmes d’obésité, le message envoyé surprend un peu.