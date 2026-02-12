Le Mitsubishi Grandis, copie du Renault Symbioz est-il mieux que l'original ?

EN BREF 2ᵉ génération SUV Hybride À partir de 36 980 €

Après être passé tout près de la disparition en France, Mitsubishi est en train progressivement de se reconstituer une gamme complète. Pour cela, le constructeur japonais a décidé de jouer à fond la carte de l’Alliance à laquelle il appartient avec Renault et Nissan en puissant dans le vivier de la marque au losange. Ainsi, les dernières générations de Colt et d’ASX sont des faux jumeaux des Renault Clio et Captur. Attention, toutefois, celle n’empêche pas Mitsubishi de développer des moments 100% maison à l’image du dernier Outlander, mais pour le Grandis, Mitsubishi a utilisé la recette Renault.

Pour les amateurs de la marque aux trois diamants, le nom de Grandis n’est pas inconnu puisqu’il s’agissait d’un monospace produit entre 2003 et 2011. Aujourd’hui, il revient sous les feux de l’actualité en devenant un SUV et pas n’importe lequel, le dernier en date de Renault, le Symbioz, qui fait un début de carrière flamboyant en s’étant écoulé à plus de 30 000 exemplaires la première année.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Les jeux des 7 erreurs ou presque

Esthétiquement, il ne fallait pas s’attendre à des miracles. La très grande majorité des pièces de carrosserie sont identiques au modèle de chez Renault. Toutefois, comme souvent, c'est la face avant qui concentre la grande majorité des différences, avec une calandre et un bouclier complètement revus. Il n’y a pas que le logo qui change, mais tout le masque avant, sauf les optiques et les feux de jour. Le Grandis adopte donc une version revisitée de la calandre "Dynamic Shield" chère à la marque, avec ses pièces de carrosserie en forme de flèches dirigées vers le centre du bouclier. Celui-ci fait la part belle au noir laqué en son centre et le logo aux trois diamants du constructeur japonais est flanqué de part et d’autre de ses petites ailettes chromées, comme sur la Colt et l'ASX, donnant ainsi au Grandis un air de famille avec ses acolytes de gamme.

L’arrière est également spécifique avec un hayon légèrement revu, notamment au niveau des feux, et avec un pli de caisse supplémentaire absent sur le Renault.

À l’intérieur, les similitudes avec le Symbioz sont encore moins nombreuses puisqu’il n’y a que le volant qui change. On retrouve donc la planche de bord du Captur et donc du Symbioz, qui se démarque notamment par son écran multimédia vertical de 10,4 pouces. L’instrumentation numérique mesure 7 pouces. La présentation n’est pas la plus sympa du marché, mais elle a le bon goût d’être de bonne qualité avec des plastiques moussés sur une grande partie de la planche de bord.

Long de 4,41m, les aspects pratiques sont inchangés avec tout d’abord la présence de la banquette arrière coulissante sur 16 cm et une habitabilité intéressante. Même constat pour le volume de chargement qui oscille, suivant la position de la banquette, entre 492 et 624 litres. Il atteint même 1 683 litres, sièges rabattus.

Un Grandis plus cher que le Symbioz, mais pourquoi ?

Le SUV de Mitsubishi est affiché à des prix compris entre 36 980 et 43 390 €, ce qui est plus onéreux que le Symbioz de Renault vendu entre 34 400 et 39 400 €. De sacrées différences variant entre 2 580 et 4 590 €, toujours à l’avantage du losange. Comment expliquer cette situation ?

Alors oui, Mitsubishi garantit tous ses modèles 5 ans, extensible sans frais à 8 ans en cas d’entretien dans le réseau contre 2 ans seulement pour Renault. Ajoutez à cela que notre niveau haut de gamme Instyle ne comprend aucune option, ce qui n’est pas le cas sur le Symbioz « Iconic » auquel il faut ajouter le système audio Harmann Kardon (1 000 €) et le toit vitré électrochromique (1 500 €), mais cela ne compense pas la différence de prix, d’autant plus que le réseau Mitsubishi est embryonnaire par rapport à celui de Renault.