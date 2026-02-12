Le Mitsubishi Grandis, copie du Renault Symbioz est-il mieux que l'original ?
Mitsubishi continue de développer sa gamme en s’appuyant sur des modèles Renault. Après la Colt et l’ASX, voici maintenant le retour du Grandis, clone du Renault Symbioz.
Sommaire
Note
de la rédaction
14,2/20
EN BREF
2ᵉ génération
SUV
Hybride
À partir de 36 980 €
Après être passé tout près de la disparition en France, Mitsubishi est en train progressivement de se reconstituer une gamme complète. Pour cela, le constructeur japonais a décidé de jouer à fond la carte de l’Alliance à laquelle il appartient avec Renault et Nissan en puissant dans le vivier de la marque au losange. Ainsi, les dernières générations de Colt et d’ASX sont des faux jumeaux des Renault Clio et Captur. Attention, toutefois, celle n’empêche pas Mitsubishi de développer des moments 100% maison à l’image du dernier Outlander, mais pour le Grandis, Mitsubishi a utilisé la recette Renault.
Pour les amateurs de la marque aux trois diamants, le nom de Grandis n’est pas inconnu puisqu’il s’agissait d’un monospace produit entre 2003 et 2011. Aujourd’hui, il revient sous les feux de l’actualité en devenant un SUV et pas n’importe lequel, le dernier en date de Renault, le Symbioz, qui fait un début de carrière flamboyant en s’étant écoulé à plus de 30 000 exemplaires la première année.
Les jeux des 7 erreurs ou presque
Le Renault Symbioz en bleu sert clairement d'inspiration au Grandis qui dispose toutefois de quelques spécificités.
Esthétiquement, il ne fallait pas s’attendre à des miracles. La très grande majorité des pièces de carrosserie sont identiques au modèle de chez Renault. Toutefois, comme souvent, c'est la face avant qui concentre la grande majorité des différences, avec une calandre et un bouclier complètement revus. Il n’y a pas que le logo qui change, mais tout le masque avant, sauf les optiques et les feux de jour. Le Grandis adopte donc une version revisitée de la calandre "Dynamic Shield" chère à la marque, avec ses pièces de carrosserie en forme de flèches dirigées vers le centre du bouclier. Celui-ci fait la part belle au noir laqué en son centre et le logo aux trois diamants du constructeur japonais est flanqué de part et d’autre de ses petites ailettes chromées, comme sur la Colt et l'ASX, donnant ainsi au Grandis un air de famille avec ses acolytes de gamme.
Il y a également des évolutions sur la partie arrière.
L’arrière est également spécifique avec un hayon légèrement revu, notamment au niveau des feux, et avec un pli de caisse supplémentaire absent sur le Renault.
À l’intérieur, les similitudes avec le Symbioz sont encore moins nombreuses puisqu’il n’y a que le volant qui change. On retrouve donc la planche de bord du Captur et donc du Symbioz, qui se démarque notamment par son écran multimédia vertical de 10,4 pouces. L’instrumentation numérique mesure 7 pouces. La présentation n’est pas la plus sympa du marché, mais elle a le bon goût d’être de bonne qualité avec des plastiques moussés sur une grande partie de la planche de bord.
Le Grandis conserve sa banquette arrière coulissante sur 16 cm. Une bonne idée.
Long de 4,41m, les aspects pratiques sont inchangés avec tout d’abord la présence de la banquette arrière coulissante sur 16 cm et une habitabilité intéressante. Même constat pour le volume de chargement qui oscille, suivant la position de la banquette, entre 492 et 624 litres. Il atteint même 1 683 litres, sièges rabattus.
Suivant la position de la banquette, le volume de coffre varie entre 492 et 624 litres.
Un Grandis plus cher que le Symbioz, mais pourquoi ?
Le SUV de Mitsubishi est affiché à des prix compris entre 36 980 et 43 390 €, ce qui est plus onéreux que le Symbioz de Renault vendu entre 34 400 et 39 400 €. De sacrées différences variant entre 2 580 et 4 590 €, toujours à l’avantage du losange. Comment expliquer cette situation ?
La sono Harmann Kardon et le toit électrochromique sont de série sur la finition haut de gamme.
Alors oui, Mitsubishi garantit tous ses modèles 5 ans, extensible sans frais à 8 ans en cas d’entretien dans le réseau contre 2 ans seulement pour Renault. Ajoutez à cela que notre niveau haut de gamme Instyle ne comprend aucune option, ce qui n’est pas le cas sur le Symbioz « Iconic » auquel il faut ajouter le système audio Harmann Kardon (1 000 €) et le toit vitré électrochromique (1 500 €), mais cela ne compense pas la différence de prix, d’autant plus que le réseau Mitsubishi est embryonnaire par rapport à celui de Renault.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,41 m
- Largeur : 1,79 m
- Hauteur : 1,56 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 492 l / 1 683 l
- Boite de vitesse : Auto. à 6 rapports
- Carburant : Hybride essence électrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Septembre 2025
* A titre d'exemple pour la version II 1.8 MPI HEV 158 INSTYLE.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
Photos (39)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération