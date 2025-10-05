SUV Dacia Bigster : lequel choisir ?

Avec le Dacia Bigster, c’est la première incursion de la marque roumaine dans le segment des SUV compacts, car le Dacia Duster de par son gabarit est un grand SUV citadin. La catégorie des SUV compacts est très concurrentielle, mais le modèle de chez Dacia peut faire de bons résultats en raison de son tarif attractif. Le Bigster est affiché à quelque huit mille euros de moins que la plupart de ses concurrents.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’en plus d’un tarif attractif, le SUV Dacia Bigster affiche un beau design avec de belles formes, des épaules larges, une allure robuste. Avec ce modèle comme avec le Dacia Duster qui l’a précédé, Dacia devient un constructeur de premier plan et les clients ne s’y trompent pas comme en témoignent les bons chiffres de vente de la marque roumaine.

Tendance haut de gamme

Affichant un bon rapport qualité/prix, les modèles de chez Dacia plaisent et le Dacia Bigster également puisqu’après quelques mois de commercialisation (il est arrivé en début d’année), il occupe déjà la 26e place des modèles les plus vendus en France. Il est basé sur la plateforme CMF-B du Dacia Duster qui a été allongée pour l’occasion, le Bigster affichant 4,57 m de long soit 23 ch de plus que le Dacia Duster. Par rapport à ce dernier, le Bigster se veut un peu plus haut de gamme en proposant en série ou en option un double toit ouvrant panoramique, un hayon à ouverture électrique, la climatisation bi-zone… On trouve également un écran multimédia de 10,1 pouces dès l’entrée de gamme tout comme l’instrumentation numérique de sept pouces qui passe à dix pouces avec les finitions les plus huppées.

Spacieux et confortable

À l’ouverture des portes, l’ambiance est la même que pour le Dacia Duster avec une planche de bord quasi identique, rectiligne et dotée de plastiques durs peu valorisants. C’est ici que l’écart avec la concurrence se fait le plus sentir. Pour les passagers, la grande taille de ce SUV se constate aussi dans l’habitacle et il y a de l’espace à l’arrière pour les jambes des occupants de la banquette et la garde au toit est également généreuse. En ce qui concerne le volume de coffre, on a droit à 667 litres dans le meilleur des cas c’est-à-dire avec la motorisation mild-hybrid, cela baisse ensuite à 609 litres pour la motorisation GPL puis 550 litres pour la version 4x4 et 546 litres pour la version hybride de 155 ch, des capacités qui restent toutefois très honorables. La banquette arrière est rabattable en deux parties (60/40) en entrée de gamme et avec les finitions haut de gamme en trois parties (40/20/40). Cette dernière est dotée du système Easy Fold qui permet de rabattre les dossiers depuis le coffre.

Le plein de motorisations hybrides, mais pas de diesel

Sous son capot le Dacia Bigster fait confiance à de nouvelles motorisations (dont certaines équipent déjà le Duster) thermiques essence électrifiées. Ainsi on trouve en entrée de gamme une motorisation 1.2 MildHybrid de 140 ch, celle-ci peut être à bicarburation GPL (MildHybrid-G) affichant également 140 ch. Il y a aussi une version à quatre roues motrices équipée d’un bloc 1.2 TCe de 130 ch et une version « full hybrid » de 155 ch. Cette dernière est proposée avec une boîte automatique multimodes à crabots, toutes les autres ne disposant que de boîte manuelle à six rapports. D’ici la fin de l’année, la gamme du Dacia Bigster accueillera une motorisation inédite. Il s’agit d’une motorisation hybride bicarburation (Hybrid-G) de 150 ch disposant d’une transmission 4x4 grâce à l’apport d’un moteur électrique entraînant les roues arrière. Ce moteur électrique est couplé à une innovante boîte à deux rapports, débrayable. Cette motorisation hybride bicarburation inédite sera associée à une boîte de vitesses auto à double embrayage dotée de six rapports avec palettes au volant. Avant la fin de l’année, vous aurez droit à un essai de cette nouveauté sur Caradisiac.

Un équipement à la hauteur

En ce qui concerne l’équipement de ce Dacia Bigster, il s’avère assez complet à partir du premier niveau de finition qui n’est disponible qu’avec la motorisation MildHybrid bicarburation de 140 ch. Il y a quatre niveaux de finition (Essential, Expression, Extrême et Journey) et la différence entre la finition d’entrée de gamme et les deux finitions haut de gamme est de 3 610 €. Seules les finitions Expression et Extrême peuvent être associées avec l’ensemble des motorisations, la finition Journey ne pouvant être choisie avec la version 4x4. En entrée de gamme on a droit à la climatisation manuelle, des jantes alliage de 17 pouces, plein d’équipements de sécurité y compris les aides à la conduite, l’instrumentation numérique, l’écran multimédia. Mais pour bénéficier d’une carte mains-libres, d’un frein de parking électrique, d’une console centrale avec accoudoir, de la climatisation auto, de la navigation connectée (qui n’est pas aussi efficace que celle de Google chez Renault), il faudra viser plus haut. Enfin, en plus d’un catalogue d’options bien fourni et une liste d’accessoires qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien. Pour ceux qui rêvent de voyager au long cours tout en se reposant dans leur auto le soir venu, comme pour le Duster, Dacia propose le Pack Sleep qui permet de dormir confortablement dans son auto.

Bonne ergonomie et bon comportement routier

Lorsque l’on se met au volant du Dacia Bigster on apprécie tout d’abord la bonne ergonomie des commandes. On trouve facilement une bonne position de conduite et ce modèle se montre confortable avec toutefois, des bruits d’air assez présents à partir de 100 km/h. Grâce à l’apport d’une plateforme moderne, le Bigster se montre réactif dans les enchaînements de virages et tient bien le cap dans les longues portions d’autoroutes. La souplesse des suspensions permet de ne pas être perturbé sur les inégalités de la route, à condition toutefois de ne pas opter pour les roues de 19 pouces (en option avec la finition Journey) qui provoquent quelques trépidations sur mauvais revêtement. Le Dacia Bigster, bien que compact est un vrai véhicule familial qui permettra de voyager en sécurité et confortablement. Le poids contenu de l’ensemble (poids à vide maxi de 1 515 kg avec la transmission 4x4) fait qu’il échappe au malus au poids et permet aussi de n’avoir pas besoin d’une puissance élevée pour disposer d’un modèle performant sur tous les types de parcours et en entrée de gamme, les 140 ch du bloc MildHybrid-G se révèlent bien suffisants en toutes circonstances.

Face à la concurrence, le Bigster à son mot à dire

Avec le Dacia Bigster, la marque roumaine marque encore des points face à la concurrence des autres constructeurs généralistes qui proposent leurs SUV compacts à un niveau de prix plus élevé que celui du Bigster. Bien entendu, on ne choisira pas le Bigster pour les matériaux cossus de son habitacle, ici le plastique dur est omniprésent, mais pour un imbattable rapport qualité/prix/prestations. Face aux ténors que sont les Citroën C5 Aircross, Hyundai Tucson/Kia Sportage, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Renault Austral, Volkswagen Tiguan, sur bien des points le Dacia Bigster n’a pas à rougir de la comparaison.