Les bilans 2025 - Olivier Pagès : entre Dacia et Alpine, c'est le grand écart dans le cœur des clients.

Quelle est ta voiture coup de cœur cette année ?

Le Dacia Bigster est le modèle qui m’a le plus marqué en 2025. Alors ok, ce n’est pas le véhicule le plus glam, mais une nouvelle fois Dacia fait preuve de pragmatisme en faisant ses débuts dans le segment des SUV compacts. Ultra-logeable, très bien équipé, agréable à conduire même s’il manque un peu de dynamisme, le Bigster est surtout une nouvelle fois beaucoup moins cher, que la plupart de ses concurrents. Dacia frappe une nouvelle là où cela fait mal, à savoir le prix. Dommage pour les constructeurs et bien vu pour la clientèle.

Quelle est la voiture qui t’a déçu ?

L’Alpine A390. À vrai dire, ce n’est pas vraiment une surprise, car je ne m’attendais pas à des merveilles. En effet, Alpine est pour moi le symbole de la légèreté et forcément le passage à l’électrique n’est pas cohérent avec cette notion. La dernière création de la filiale de Renault avec son poids supérieur à 2 100 kg n’est pas en accord avec la philosophie de la marque. Oui, l’A390 est un bon SUV sportif. S’il avait été signé Renault, il n’y aura pas eu de problème, mais ce badge Alpine pose problème, surtout à l’heure où Alpine vante la légèreté dans sa dernière campagne de publicité. Pas très cohérent, tout ça.

Quels modèles 2026 attends-tu avec impatience ?

Impatience est un grand mot, mais disons qu’il me tarde de découvrir la future Volkswagen ID.Polo, qui pourrait bien représenter la principale concurrente de la Renault R5. Volkswagen annonce des chiffres intéressants comme un coffre de 435 litres, une autonomie pouvant jusqu’à 450 km d’autonomie maximale, le tout animé par des moteurs allant jusqu’à 211 ch.

Dans l’actualité auto, qu’est-ce qui t’a le plus agacé ?

L’augmentation du prix des voitures. Le marché du neuf n’arrête pas de chuter, mais les constructeurs devraient se poser les bonnes questions et notamment savoir pourquoi les clients se détournent des concessions. La réponse est simple : les voitures sont trop chères. Les marques ont été obligées de passer à l’électrification, ce qui a entraîné l’explosion du coût de la Recherche et Développement, mais la faiblesse du marché électrique a eu comme conséquence de les obliger à augmenter le prix de tous les modèles, même les thermiques. Résultats, les français achètent moins.

Quand passeras-tu à l’électrique ?

En réalité, j’y suis déjà passé en partie puisque l’une des voitures de mon foyer est une Tesla Model 3 restylée. Un choix non passionnel, mais pragmatique, car ma compagne a la possibilité de recharger gratuitement à son travail. L’économie substantielle n’est pas négligeable et aucun souci de recharge pour les longs trajets.

Les voitures chinoises, une source d’inquiétude ?

Oui forcément et pour moi, il est malheureusement trop tard. Les marques européennes, qu’elles soient premium ou généralistes, ont mis trop de temps à réagir et pendant qu’elles hésitaient dans les solutions à adopter, les constructeurs chinois ont continué à avancer. Le rouleau compresseur est lancé et il va être quasiment inarrêtable. Surtout, il ne faut pas oublier qu’il y a encore d’autres marques qui vont débarquer prochainement à l’image du géant Cherry avec ses marques Jaecoo et Omoda. Il est temps que les firmes traditionnelles réagissent.

Le made in France a-t-il encore un avenir ?

Je l’espère. On le voit dans les autres produits de consommation, certains clients sont prêts à payer plus cher pour favoriser le circuit court. Le Made in France a donc un avenir, a l’image de la Renault 5 E-Tech, qui connaît un beau succès. Mais attention, le made in France ne doit pas être un fin en soi. Les produits doivent avoir des qualités décisives.

Les Kei Cars arriveront-elles un jour ?

Honnêtement, je ne pense pas. Ces véhicules, qui cartonnent au Japon, sont tellement spécifiques qu’il faudrait de très nombreuses évolutions, notamment en matière de sécurité, pour qu’ils puissent être commercialisés chez nous. Les réglementations sont tellement différentes qu’il y a peu de chance.

Ton souhait auto pour 2026 ?

Que les décisions qui sont prises par les politiques soient plus cohérentes et surtout plus dans le réel des automobilistes. Qu’on arrête de les prendre pour des vaches à lait, que ce soit pour l’achat des voitures, l’entretien ou alors la vie quotidienne (stationnement, etc....)

Une route déserte rien que pour toi et n’importe quelle voiture : quelle route et quelle voiture choisis-tu ?

Un col dans les Pyrénées au volant d’une Alpine A110 ou d’une Mazda MX-5. Le retour de la simplicité a parfois du bon.