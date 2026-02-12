Vous pensiez la Dacia Logan disparue pour de bon ? Elle revient en France dans une version restylée

Inutile de vous rendre dans votre concession Dacia pour vous offrir la Logan fraîchement restylée. La marque n’a jamais commercialisé officiellement cette génération, et cette seconde phase n’est clairement pas au programme du plan produit en France.

Pourtant, il est possible d’en obtenir une neuve sans s’aventurer à l’étranger ou passer par un mandataire. Comme pour la phase une de cette Logan, la société Borel la propose à nouveau, c’est-à-dire en phase deux, dans son catalogue. La petite entreprise est spécialisée dans la transformation et l’homologation de voitures fonctionnant au GPL et à l’E85.

La nouveauté est ainsi disponible avec le dernier moteur à essence de 100 ch, mais profite surtout du récent bloc Eco-G de 120 ch associé à une boîte automatique ou manuelle. En revanche, les prix ne sont pas encore connus, mais on peut s’attendre à une entrée de gamme facturée environ 16 000 € et près de 19 000 € pour une déclinaison GPL bien équipée.

Comme pour la Sandero, la Logan reçoit les mêmes améliorations à savoir une calandre, des boucliers et optiques revus, ainsi qu’un habitacle à la dotation améliorée.

Un modèle qui restera confidentiel

Cette Logan a-t-elle un vrai potentiel chez nous ? Comme pour la Sandero, elle a des atouts à faire valoir, mais les carrosseries quatre portes n’ont jamais été les préférées des Français. Et l’avènement des SUV n’a rien arrangé.

La malle arrière ne constitue clairement pas un avantage en termes de praticité. Par contre, son volume de chargement est imbattable puisqu’il revendique 528 litres VDA, voire 628 en « norme d’eau ». La Logan est bien plus longue qu’une Sandero (+ 30 cm), ce qui justifie son coffre plus généreux. Ce n’est pas tout, grâce à ses cinq centimètres supplémentaires en empattement, elle accueille dans de meilleures conditions ses passagers arrière.

De par ses mensurations et ses tarifs, la Logan se place judicieusement entre la Sandero et le Jogger, mais n’a pourtant plus sa place chez Dacia en France. À raison ? Très certainement pour un grand groupe comme Renault. Mais, pour ceux sont encore attachés à la Logan, la solution existe.