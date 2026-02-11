Comment la marque Toyota fait-elle pour se faire régulièrement censurer ses pubs ?
La créativité du service communication Toyota est-elle trop florissante ? Une nouvelle fois en quelques mois seulement, la firme japonaise voit l’une de ses publicités retirée des diffusions à la télévision.
En 2026, est-ce encore possible de marquer les esprits sans risquer de froisser les sensibilités du public ? Chez Toyota, l’équipe en charge des publicités tente le tout pour le tout avec des angles toujours plus divertissants et audacieux. Mais parfois cela ne convient pas aux autorités. La preuve avec ce clip interdit en Australie vantant les performances du pick-up Hilux.
Sur les images, le véhicule à benne prend la route avec son propriétaire et son animal de compagnie. Sur son chemin, le Toyota Hilux croise un autre automobiliste coincé dans la boue avec ses chiens. Une situation délicate qui pousse les animaux à bondir dans l’autre benne pour constituer une bande improvisée qui prend de l’ampleur au fur et à mesure des kilomètres jusqu’à constituer une véritable boule de poils.
Un transport illégal
Pour justifier son interdiction sur le petit écran, les autorités australiennes avancent que cet usage de la belle est illégal et dangereux. Une décision qui traite au premier degré le contenu des séquences alors que ces dernières assument leur ton humoristique.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération