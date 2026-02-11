Comment la marque Toyota fait-elle pour se faire régulièrement censurer ses pubs ?

En 2026, est-ce encore possible de marquer les esprits sans risquer de froisser les sensibilités du public ? Chez Toyota, l’équipe en charge des publicités tente le tout pour le tout avec des angles toujours plus divertissants et audacieux. Mais parfois cela ne convient pas aux autorités. La preuve avec ce clip interdit en Australie vantant les performances du pick-up Hilux.

Sur les images, le véhicule à benne prend la route avec son propriétaire et son animal de compagnie. Sur son chemin, le Toyota Hilux croise un autre automobiliste coincé dans la boue avec ses chiens. Une situation délicate qui pousse les animaux à bondir dans l’autre benne pour constituer une bande improvisée qui prend de l’ampleur au fur et à mesure des kilomètres jusqu’à constituer une véritable boule de poils.

Un transport illégal

Pour justifier son interdiction sur le petit écran, les autorités australiennes avancent que cet usage de la belle est illégal et dangereux. Une décision qui traite au premier degré le contenu des séquences alors que ces dernières assument leur ton humoristique.