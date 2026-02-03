Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Prius 5

On a peut-être trouvé le boss de fin des Toyota Prius

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Le sujet du jour concerne une voiture verte. Non pas parce qu’elle est hybride, mais plutôt parce qu’il s’agit d’une Toyota Prius lourdement modifiée peinte de cette couleur.

On a peut-être trouvé le boss de fin des Toyota Prius

Craquer pour une Toyota Prius est généralement favorable à une image de conducteur écologiquement responsable. Dans ce cas de figure avec de telles modifications, et même avec un vert visible de loin, difficile de gagner la confiance des amateurs de protection de la nature.

Le véhicule hybride à la présentation insolite est l’œuvre du garage japonais Crystal Eye en collaboration avec Body Shop Kikuta. Il adopte un kit carrosserie spectaculaire façon manga voire bozozoku, des jantes cinq branches de 20 pouces de chez Work et un aileron gigantesque. Un éclairage revu et un diffuseur sont aussi de la partie.

On a peut-être trouvé le boss de fin des Toyota Prius

Une mécanique inchangée

Sous le capot, cette Toyota Prius très spéciale préserve son bloc 2,0l de 223 chevaux lui permettant de parcourir jusqu’à 111 kilomètres en mode électrique. Détail amusant : cette auto revendique un 0 à 100 km/h en 6,8 secondes seulement. De quoi laisser sur place de nombreuses sportives 100 % thermique. La commercialisation du kit n’est vraisemblablement pas prévue. De quoi faire de cette Prius un exemplaire unique.

On a peut-être trouvé le boss de fin des Toyota Prius
On a peut-être trouvé le boss de fin des Toyota Prius
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Toyota Prius 5

Toyota Prius 5

SPONSORISE

Actualité Toyota

Voir toute l'actu Toyota

Toute l'actualité

Voir toute l'actu