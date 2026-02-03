On a peut-être trouvé le boss de fin des Toyota Prius
Le sujet du jour concerne une voiture verte. Non pas parce qu’elle est hybride, mais plutôt parce qu’il s’agit d’une Toyota Prius lourdement modifiée peinte de cette couleur.
Craquer pour une Toyota Prius est généralement favorable à une image de conducteur écologiquement responsable. Dans ce cas de figure avec de telles modifications, et même avec un vert visible de loin, difficile de gagner la confiance des amateurs de protection de la nature.
Le véhicule hybride à la présentation insolite est l’œuvre du garage japonais Crystal Eye en collaboration avec Body Shop Kikuta. Il adopte un kit carrosserie spectaculaire façon manga voire bozozoku, des jantes cinq branches de 20 pouces de chez Work et un aileron gigantesque. Un éclairage revu et un diffuseur sont aussi de la partie.
Une mécanique inchangée
Sous le capot, cette Toyota Prius très spéciale préserve son bloc 2,0l de 223 chevaux lui permettant de parcourir jusqu’à 111 kilomètres en mode électrique. Détail amusant : cette auto revendique un 0 à 100 km/h en 6,8 secondes seulement. De quoi laisser sur place de nombreuses sportives 100 % thermique. La commercialisation du kit n’est vraisemblablement pas prévue. De quoi faire de cette Prius un exemplaire unique.
