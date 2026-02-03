Vraiment, les Porsche Boxster et Cayman pourraient ne jamais faire leur retour ?

On pensait la santé de Porsche inébranlable. Pourtant, les chiffres de vente de l’année dernière montrent le contraire avec une chute de l’ordre de 10 %. La marque peut remercier la 911, qui a représenté plus de 51 000 exemplaires sur les presque 280 000 que la marque a écoulés dans le monde.

Pourtant, c’est bien l’entrée de gamme d’un constructeur qui permet d’attirer du monde. Un rôle attribué à la 718 en version Boxster et Cayman, qui n’existe plus qu’en version Spyder RS et GT4 RS. Seulement, à 162 500 € l’unité sans les options ni le malus, elle n'ont plus rien d'une entrée de gamme, d’autant que ces déclinaisons demeurent radicales.

La relève est pourtant en plein développement, mais elle a pris beacoup du retard et son coût ne cesse d’augmenter si bien que Porsche envisagerait d’abandonner la version électrique de la 718. C’est ce qu’a indiqué une source proche du dossier auprès de nos confrères d’Automotive News en précisant que les coûts exorbitants et le pari trop ambitieux concernant la stratégie électrique mettraient en péril la 718.

Quelle serait alors la solution ? Commercialiser une version thermique serait plus sûr pour la marque, mais cela engendrerait des retards et des coûts supplémentaires puisqu’il faudrait modifier la plateforme PPE uniquement prévue à la base pour accueillir une chaîne de traction électrique.

Stop ou encore ? Electrique ou thermique ?

Transformer cette plateforme va obligatoirement retarder encore une fois le projet et augmenter son coût final. Le risque est également de lancer sur le marché une auto dont les prestations seraient déjà un peu datées. L’idée d’abandonner le projet serait même envisagée par Michael Leiters, le patron de Porsche.

On se souvient encore de la première génération de Boxster (type 986) lancée en 1996 qui fut véritablement une bouée de sauvetage pour la marque à l’époque. Il faut dire qu’elle était vendue la moitié du prix d’une 911. Est-ce que ce sera le cas de la prochaine génération ? Impossible à dire, encore faut-il qu’elle voit le jour, que ce soit en thermique ou en électrique. Seul l’avenir nous le dira.