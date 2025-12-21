Entamés en 2022, les essais de mise au point de la future Porsche Boxster EV s’éternisent. Mais ce modèle sera fin prêt en 2026.

Période de gestation à rallonge pour la future Porsche Boxster EV. Un modèle dont les essais de mise au point ont débuté en 2022 et qui se poursuivent encore actuellement comme le confirment les nouvelles photos prises par nos chasseurs de scoop du côté de la Suède. Là-bas, la marque allemande y entame la quatrième saison d’essais hivernaux de son Boxster EV !

Cette nouvelle saison d’essais n’est pas seulement la faute de Porsche, mais aussi de son partenaire Northvolt qui devait lui fournir des batteries « hautes performances » mais qui a mis la clé sous la porte le 12 mars 2025. Contraint de trouver un nouveau fournisseur, Porsche a dû retarder le lancement de son modèle électrique qui aux dernières nouvelles n’arriverait que l’an prochain.

Architecture électrique spéciale pour la Porsche Boxster EV

En plus de ces problèmes d’approvisionnement en batterie, Porsche a dû faire face au manque d’attrait du public pour les véhicules électriques ce qui a contraint la marque à revoir sa politique d’un futur 100 % électrique quitte à garder plus longtemps des modèles thermiques à son catalogue. C’est pourquoi le roadster Porsche Boxster thermique est toujours en vente dans sa version sportive Porsche 718 Spyder RS de 500 ch et que le Boxster électrique se fait attendre. Il est vrai que Porsche joue gros avec la Porsche Boxster et ne peut se permettre avec ce modèle sportif de trop le transformer et prendre le risque de le dénaturer lors du passage à la motorisation électrique. C’est pour cela qu’il dote ce nouveau modèle d’une architecture électrique spéciale « e-core » avec la batterie placée derrière les sièges en avant de l’essieu arrière. Cela permet de disposer d’une batterie le plus bas possible et le plus au centre du véhicule afin d’éviter de perturber l’équilibre et le comportement de l’auto.

Surprise ! Une nouvelle Porsche Boxster thermique en préparation

Afin de conserver un bon niveau de ventes de son modèle, la marque va faire durer le plus longtemps possible le modèle thermique aux côtés du nouveau Boxster EV (qui arrivera vraisemblablement fin 2026). Porsche va donc continuer à proposer au moins une version ultime de sa Porsche Boxster thermique (actuellement Porsche 718 Spyder RS) à la vente puis dans un second temps préparer la plateforme PPE Sport de sa Porsche Boxster EV pour qu’elle puisse recevoir des motorisations thermiques (ce qui n’a jamais été prévu au départ). Pour cela, la marque va revoir toute la partie arrière du véhicule pour y installer un bloc flat-six (qui pourrait être légèrement hybridé). Comme ce changement va demander du temps, on ne devrait pas voir ce nouveau modèle avant une paire d’années. Ces transformations seront aussi le lot de la Porsche Cayman qui passe également à l’électrique en 2026. De plus, déçu par les ventes du SUV Porsche Macan Electric, Porsche n’a pas d’autres solutions que de maintenir une offre thermique, c’est pour cela qu’un nouveau Macan thermique est en gestation (pour 2028 ?) et que le Porsche Cayenne thermique va poursuivre sa carrière aux côtés du tout nouveau Porsche Cayenne Electric.