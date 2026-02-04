Tout l’Internet veut donner vie à cette Viper Shooting Brake réalisée par intelligence artificielle
L’intelligence artificielle offre une créativité sans limite. La preuve avec cette Dodge Viper imaginée par l’artiste Sebastian Simonsson en version Shooting Brake. Un rendu si réussi pour les fans du modèle qu’ils demandent sa production en petite série via un préparateur.
Non, l’intelligence artificielle ne sert pas qu’à produire des vidéos « brain rot » ou de « slop AI ». Elle sert parfois à imaginer de manière plus concrète une voiture jamais produite. La preuve avec cette Dodge Viper Shooting Brake pensée par le graphiste Sebastian Simonsson. Et cerise sur le gâteau, Internet veut voir cette auto prendre vie grâce à l’intervention d’un tuneur.
Les rendus partagés sur les réseaux sociaux par Sebastian montrent le modèle factice sous tous les angles dans des situations semblables à celles que les constructeurs travaillent pour le lancement d’une nouveauté. Court de tennis, allée chic et route de campagne sont de la partie pour des images à l’authenticité poussée au maximum. Hélas, inutile de se rendre sur les sites des petites annonces pour tenter de dénicher une telle création car rien n’est réel.
La Viper, une icône des années 90
Pour rappel, la vraie Viper Rt-10 embarque un bloc V10 atmosphérique 7990 cm³ de 415 chevaux pour 784 Nm de couple. Une artillerie associée à une boîte manuelle six rapports qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes avant d’atteindre une vitesse maximale de 280 km/h.
Photos (4)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération