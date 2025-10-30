Robotaxis : le big deal entre Stellantis, Nvidia, Foxconn et Uber

Les investissements dans la voiture autonome connaissent un regain d'apétit. De quoi pimenter la montée en puissance d'un marché en pleine croissance.

Après l’annonce de l’arrivée de la filiale de Google waymo en Europe, Stellantis, Nvidia, Foxconn et Uber unissent leurs forces pour mettre au point leur propre flotte de robotaxis.

Du développement à l'exploitation

Ensemble, le quatuor couvre toutes les étapes, de la conception véhicule à la mise en service des taxis autonomes. Chacun ayant une partition précise à jouer.

Stellantis se charge de concevoir, développer et produire les véhicules autonomes sur ses plateformes AV-Ready, le K0 et la STLA Small.

Nvidia, géant de l'informatique, fournit le cœur technologique des véhicules. Son système Drive AGX Hyperion 10 et le logiciel DriveOS permettront aux robotaxis de percevoir leur environnement, planifier leur trajectoire et circuler sans conducteur dans les zones autorisées.

Foxconn, intervient pour l’intégration du matériel et des systèmes électroniques. L’entreprise assure que les capteurs, les unités de calcul et les composants essentiels sont parfaitement assemblés et connectés aux plateformes Stellantis. Une proximité que les deux entités ont déja éprouvé.

Le groupe automobile et l'assembleur taïwanais sont déjà partenaires dans deux joint-ventures basées aux Pays-Bas : Mobile Drive et SiliconAuto qui doit fournir l’industrie automobile en puces électriioniques, à partir de 2026.

Mise à la route en 2028

Enfin, Uber utilisera les véhicules, une fois ces derniers opérationnels. L’entreprise exploitera la flotte via sa plateforme mondiale de VTC.

Pour Antonio Filosa, CEO de Stellantis, « La mobilité autonome ouvre la voie à de nouvelles options de transport plus abordables pour les clients » dans le cadre d'une mobilité « plus intelligente, plus sûre et plus efficace pour tous. »

Le déploiement de 5 000 premiers véhicules devrait intervenir aux États-Unis en 2028 avant un développement sur d’autres marchés mondiaux.