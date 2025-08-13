Tesla recrute des gens pour les installer au volant de ses taxis à conduite autonome

Tesla a récemment mis en activité son service de « Robotaxis » dans la ville d’Austin au Texas, où il est possible depuis le mois de juin de monter dans un Model Y dépourvu de conducteur en le réservant via une application. Mais le véhicule en question possède un opérateur installé sur le siège passager avant qui surveille que tout se passe bien et il y a aussi un autre opérateur à distance qui peut intervenir en cas de problème. Pour l’instant, ce service n’est donc pas encore entièrement « autonome », d’autant plus qu’il s’est initialement déployé sur un périmètre réduit avec des trajets prédéfinis.

Ce mode opératoire pourrait vite changer au Texas puisque Tesla vient d’y obtenir la permission légale de mettre en place un service de véhicules à conduite autonome dépourvus d’un opérateur à bord. En théorie, les Robotaxis de Tesla au Texas pourraient donc bientôt réellement se conduire seuls sans surveillance d’humains à bord.

Des opérateurs derrière le volant à New-York

Pour les autres états du pays, c’est très différent. Comme le rapportent les journalistes de CNBC, Tesla vient de publier des offres d’emploi pour rechercher de nouveaux opérateurs dans le cadre du déploiement de ces services de Robotaxis. Les offres d’emploi concernent la ville de New-York et l’opérateur devra « collecter des données vidéos et audio » mais aussi assurer la sécurité pendant les phases de conduite du véhicule en restant derrière le volant. Il semble donc prévu que le véhicule utilise le Full Self Driving (le logiciel de conduite automatique de Tesla pas encore reconnu légalement comme un vrai système de conduite autonome) et que l’opérateur doive intervenir en cas de problème tout en gardant la responsabilité de la conduite.

Tesla n’a d’ailleurs pas encore fait de démarche pour obtenir un permis de faire rouler une flotte de véhicules entièrement autonomes à New-York, contrairement à ce qu’ont fait d’autres sociétés comme Waymo (toujours en attente d’approbation).

Des opérateurs dans d’autres villes des Etats-Unis

Toujours d’après CNBC, Tesla recrute aussi des « opérateurs » de ce genre pour les villes de Dallas, Houston, Tampa, Orlando, Miami ou encore Palo Alto. Rappelons que la marque prévoit de commercialiser son Cybercab dépourvu de volant d’ici l’année 2027, ce qui oblige Tesla à arriver le plus vite possible à un système de conduite entièrement autonome parfaitement efficace et légal. Sinon, il faudra reporter la commercialisation de ce véhicule.