Le Cybervan n’existe pas, alors ce fan Tesla roule avec sa vision très réaliste de ce que peut être un utilitaire de ce genre

Avec ses lignes épurées au maximum, ses panneaux en acier inoxydable et son look unique, le pick-up Tesla Cybertruck fascine. Une personnalité si forte que des répliques circulent dans le monde entier. En Russie, un artisan voit les choses différemment : il construit son propre Tesla Cybervan en reprenant les traits du véhicule à benne de la marque américaine.

L’utilitaire repéré sur toile par nos confrères de la publication américaine Carscoops via le site Pikabu se présente avec une carrosserie sans peinture, un dessin minimaliste, un éclairage semblable au Cybertruck, des jantes noir mat et des parties basses sculptées. De quoi comprendre au premier coup d’œil la démarche du propriétaire vraisemblablement sensible aux productions de la firme d’outre-Atlantique.

Une base chinoise

Détail amusant, le fourgon employé pour cette transformation n’a rien à voir avec l’Europe ou les États-Unis. Il s’agit en réalité d’une voiture issue d’un pays très intéressé par le vide laissé par les Occidentaux suite à la guerre en Ukraine : la Chine. Le modèle retenu pour cette réalisation est effectivement un Weiqiao New Energy V90, un utilitaire peu inspiré ne nécessitant pas de lourdes modifications pour offrir ce rendu.