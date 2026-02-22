Un deuxième restyling pour le Kia Stonic, mais celui-ci était-il vraiment nécessaire ?
Chez Kia, on ne renouvelle pas les modèles tous les jours. Ainsi, bien qu’il soit apparu en 2017, le Kia Stonic est toujours présent au catalogue et il bénéficie même aujourd’hui d’un second restyling. Vraiment utile ? Réponse avec cet essai de la version micro-hybridé 115 ch.
EN BREF
SUV urbain
2ᵉ restyling
À partir de 23 290 €
Voilà 9 ans que le Stonic est arrivé dans la gamme Kia. Un temps très long pour le monde automobile où les changements de génération interviennent tous les 7 ans, voire tous les cinq ans. Le SUV de Kia est une sorte de survivant et de contre-exemple parfait. Malgré cette ancienneté, il n’a jamais réussi à s’imposer vraiment sur le segment des SUV urbains, qui est depuis toujours dominé par les constructeurs nationaux. Il demeure toutefois une valeur sûre de la marque puisqu’il représente le 4ᵉ modèle le plus vendu en France par Kia depuis 2017 derrière le Sportage, la Picanto et le Niro.
Après un premier restyling relativement discret en 2020, il profite aujourd’hui d’un second restylage nettement plus significatif. En effet, celui-ci a pour but d’harmoniser le style de son SUV avec les autres modèles de la marque et les changements sont très importants.
À côté de la version précédemment restylée (en rouge), les évolutions apportées par le second restyling sautent aux yeux.
Ainsi, la face avant est complètement revue. Les projecteurs très fins en forme de crochets courent à la fois sur le capot, mais également sur le bouclier. La calandre est désormais réduite à la portion congrue tandis que le bouclier redessiné est nettement plus massif et expressif. Même tendance à l’arrière avec des feux qui ceinturent la partie arrière. Tout cela modifie légèrement le gabarit du Stonic, qui mesure désormais 4,18 m, soit 2,5 cm de plus qu’avant le restylage.
Naturellement, cela n’impacte pas les aspects pratiques avec une habitabilité arrière intéressante et un volume de chargement de 352 litres, ce qui est correct pour la catégorie.
Un habitacle revu de fond en comble
Comme l’extérieur, l’intérieur bénéficie d’une cure de jouvence significative. Ainsi sur la finition haute « GT-Line », il peut recevoir une double dalle numérique composée d’une instrumentation de 12,3 pouces, qui côtoie un écran multimédia de même taille. Cette nouvelle organisation modifie intégralement le dessin de la planche de bord.
Parmi les évolutions, on notera également les commandes de climatisation qui sont dorénavant intégrées dans une réglette – déjà vue sur d’autres modèles de la marque – qui sert à la fois à la climatisation et à la navigation. À cela s’ajoute aussi un nouveau volant.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,17 m
- Largeur : 1,76 m
- Hauteur : 1,52 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 352 l / 1 155 l
- Boite de vitesse : Auto. à 7 rapports
- Carburant : Essence
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Septembre 2017
* A titre d'exemple pour la version (3) 1.0 T-GDI 115 MHEV GT-LINE DCT7.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
