Kia Stonic

Essai

Un deuxième restyling pour le Kia Stonic, mais celui-ci était-il vraiment nécessaire ?

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

5. Quelle est la note que nous avons attribuée au Kia Stonic restylé

 

La Kia Stonic 1.0 T-GDI Mhev (115 ch, à partir de 24 490 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains qui comprend notamment

Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech (100 ch, à partir de 19 990 €)

Ford Puma 1.0 Ecoboost (125 ch, à partir de 22 790 €)

Nissan Juke DIG -T (115 ch, à partir de 25 750 €)

Peugeot 2008 1.2 Puretech hybrid (110 ch, à partir de 29 290 €)

Renault Captur TCE (115 ch, à partir de 26 400 €)

 

Kia Stonic restyl&#xE9; 1.0 T-GDI 115 ch
Budget
  • 6.63
Pratique
  • 6.44
Rapport prix/équipements
  • 7
Sur la route
  • 6.67
Sécurité
  • 7.2
Note globale : 13,6 /20
Explication des critères de notation
