Un deuxième restyling pour le Kia Stonic, mais celui-ci était-il vraiment nécessaire ?
5. Quelle est la note que nous avons attribuée au Kia Stonic restylé
La Kia Stonic 1.0 T-GDI Mhev (115 ch, à partir de 24 490 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains qui comprend notamment
Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech (100 ch, à partir de 19 990 €)
Ford Puma 1.0 Ecoboost (125 ch, à partir de 22 790 €)
Nissan Juke DIG -T (115 ch, à partir de 25 750 €)
Peugeot 2008 1.2 Puretech hybrid (110 ch, à partir de 29 290 €)
Renault Captur TCE (115 ch, à partir de 26 400 €)
|Kia Stonic restylé 1.0 T-GDI 115 ch
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,6 /20
Photos (32)
Sommaire
