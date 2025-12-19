Kia Stonic ou Nissan Juke d’occasion : voici le SUV urbain le plus fiable pour éviter les pannes

Les petits SUV urbains ont la cote. Tout en restant dans des gabarits relativement compacts, ils se prennent pour des grands. Hauts sur pattes, design tout en muscles tout en offrant suffisamment d’espace, ils sont en train d’expulser petit à petit la citadine traditionnelle que l’on croise (encore) dans nos rues.

La tentation d’y céder est grande, même si leur prix est plus élevé que les berlines. Pour faire baisser la note, le marché de la seconde main est une solution intéressante. Mais, selon l’année ou le kilométrage du modèle envisagé, la garantie peut être arrivée à terme.

Quelle que soit la voiture d’occasion envisagée, il faut privilégier celle qui a bénéficié du meilleur entretien et du meilleur soin. Cela conditionne sa bonne santé et sa durée dans le temps.

Il y a aussi un autre facteur, qui dépend davantage de la conception que de son usage : la fiabilité. Nous avons décidé de confronter deux SUV venant d’Asie. Qui du Coréen ou du Japonais offre la meilleure tranquillité d’utilisation ?

Les forces en présence

Le Kia Stonic est apparu en septembre 2017 et son nom est la contraction de Speed et Tonic. À sa sortie, il s’oppose au Soul déjà présent dans la gamme. Plus sage et moins clivant que ce dernier, le Stonic aura finalement le dernier mot. Long de 4,14 m, il offre un espace intérieur et un volume de coffre (352 litres) en retrait par rapport aux ténors de la catégorie. La finition n’est pas toujours au top, mais il peut compter sur sa dotation en équipement pour convaincre. En octobre 2020, il bénéficie d’un restylage avec de nouveaux boucliers, une nouvelle instrumentation comprenant l’écran multimédia ou encore des projecteurs revus. Sur le marché de l’occasion, certains exemplaires débutent à sous la barre des 9 000 € sur le site La Centrale.

Le Nissan Juke est davantage connu du grand public. La première génération a marqué les esprits avec son style fort. Ce second opus, commercialisé depuis septembre 2019, mise aussi sur son design original. Il corrige ses principaux défauts en soignant sa présentation et en offrant plus d’espace à bord. Le coffre atteint 422 litres, mais la version hybride se contente de 354 litres. À noter que cette version mettra du temps à rejoindre le catalogue (juin 2022) pour compléter un 1.0 DIG-T (117 ou 114 ch) peu convaincant. Début 2024, le Juke profite du restylage avec à la clé un intérieur revu (planche de bord, console centrale, écran multimédia…). Sur le site marchand de La Centrale, la mise de départ est supérieure : environ 11 000 €.

Les problèmes récurrents du Kia Stonic et du Nissan Juke

Nous n’avons retenu que l’essentiel des soucis rencontrés par ces deux SUV. Puisqu’un modèle ne fait pas l’autre, il faut préciser que tous les modèles ne sont pas touchés par les dysfonctionnements cités ci-dessous.

Les pannes lourdes et immobilisantes

Kia Stonic :

Rien à signaler à ce chapitre.

Nissan Juke :

Batterie : sur les versions hybrides, elle peut se mettre en défaut rendant impossible le démarrage de la voiture. Un passage à l’atelier et une mise à jour sont nécessaires

Clé : il se peut que le véhicule ne reconnaisse pas la clé de démarrage, il faut alors remplacer le module de reconnaissance de la clé.

Pompe haute pression : un seul cas rapporté sur une version 1.0 DIG-T 114 ch.

Autres pannes et faiblesses

Kia Stonic :

Embrayage : sur le 1.0 T-GDI, quelle que soit la puissance, l’embrayage peut donner des signes de faiblesse prématurément, voire très prématurément (avant 20 000 km). Broutements, patinage, odeurs lors de longues marches arrière, soucis de butée. Kia se fait parfois tirer l’oreille avant de prendre en charge, car c’est une pièce d’usure. Mais tout problème survenu avant 50 000 km, hors mauvaise utilisation, doit être étudié et pris en charge au moins en partie.

Bougies/bobines : quelques rares cas de bougies et/ou de bobines hors service prématurément.

Distribution : rares cas de chaîne de distribution bruyante sur le 1.0 T-GDI. Souvent en cause, son tendeur. Kia prend en charge sans discuter en général le remplacement.

Nissan Juke :

Rien à signaler à ce chapitre.

L’aspect extérieur

Kia Stonic :

Peinture : les propriétaires se plaignent d’une peinture fragile, et sensible au moindre gravillon. Le lot malheureusement de beaucoup de voitures modernes.

Nissan Juke :

Rien à signaler à ce chapitre.

Finition intérieure

Kia Stonic :

Bruits de mobilier : quelques rares bruits de mobilier (craquements) sont remontés par certains propriétaires.

Nissan Juke :

Rien à signaler à ce chapitre.

Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord

Kia Stonic :

Bugs : comme beaucoup de modèles modernes, le Stonic peut subir quelques aléas électroniques (régulateur de vitesse, écran multimédia, GPS). Des reprogrammations suffisent en général à résoudre les aléas, quand ils ne disparaissent pas tout seul.

Nissan Juke :

Lunette dégivrante : sur certains exemplaires, la fonction dégivrage de la lunette arrière devient inopérante suite à l’ouverture et la fermeture répétée du hayon. Le câble d’alimentation finit par se rompre.

Système multimédia : comme pour beaucoup de constructeurs, le Nissan Juke n’échappe pas aux soucis de cet équipement. Toutefois, il s’agit davantage de lenteurs que de véritables bugs.

Le bilan : pas de mauvais choix

Que votre choix se porte sur l’un ou l’autre, vous ne prendrez que peu de risques. Ces deux SUV présentent un bon bilan fiabilité puisque les soucis rencontrés sont rares. Les problèmes que peut rencontrer le Stonic sont déjà survenus et/ou pris en charge. De son côté, le Juke ne connaît pas d’avaries graves. Il y a bien sûr les systèmes multimédias qui font des siennes, mais tous les constructeurs, ou presque, sont concernés. Sachez que l’entretien du Kia est un peu plus onéreux, mais en contrepartie il bénéficie d’une garantie de sept ans. Voici l’argument qui peut pencher en sa faveur.