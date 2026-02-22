Que valent les cinq SUV les moins chers du marché ? Le 14/05/2020 , mis à jour le 27/09/2020 67

Comme beaucoup automobilistes, vous avez envie d’acheter un SUV. Malheureusement, votre budget est limité. Pour vous aider dans vos recherches et identifier la meilleure affaire, Caradisiac a effectué la sélection des cinq SUV les moins chers du marché : Dacia Duster, Seat Arona, Kia Stonic, Citroën C3 Aircross et Renault Captur. Découverte à l'occasion du salon de l'auto Caradisiac qui se teint sous la voute majestueuse du hanger à dirigeables d'Ecausseville.