Kia Stonic

Un deuxième restyling pour le Kia Stonic, mais celui-ci était-il vraiment nécessaire ?

Olivier Pagès

6.  La fiche technique du Kia Stonic restylé

 

Les chiffres clés

Kia Stonic (3) 1.0 T-GDI 115 MHEV GT-LINE DCT7
Généralités  
Finition GT-LINE
Date de commercialisation 20/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,17 m
Largeur sans rétros 1,76 m
Hauteur 1,52 m
Empattement 2,58 m
Volume de coffre mini 352 L
Volume de coffre maxi 1 155 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 420 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 998 cm3
Puissance 115 ch
Couple 200 Nm à 2 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 185 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10.8 s
Volume du réservoir 45 L
Emissions de CO2 122 g/km (wltp)
Bonus malus max 240
Photos (32)

Kia Stonic

Maxi-fiche fiabilité - Kia Stonic : la fiabilité calme

6

Kia possédait déjà le Soul dans la catégorie des crossovers urbains, lorsque le Stonic (contraction de Speed et Tonic) a fait son apparition. Et le pire, c'est que la longueur des deux "frères" dans la gamme est exactement la même, au cm près, soit 4,14 m.

Que valent les cinq SUV les moins chers du marché ?

, mis à jour 67

Comme beaucoup automobilistes, vous avez envie d’acheter un SUV. Malheureusement, votre budget est limité. Pour vous aider dans vos recherches et identifier la meilleure affaire, Caradisiac a effectué la sélection des cinq SUV les moins chers du marché : Dacia Duster, Seat Arona, Kia Stonic, Citroën C3 Aircross et Renault Captur. Découverte à l'occasion du salon de l'auto Caradisiac qui se teint sous la voute majestueuse du hanger à dirigeables d'Ecausseville.

