Les prix du Kia Stonic restylé n’ont rien d’inflationniste

Un SUV urbain sous la barre des 25 000 € ? Oui, cela existe. Hormis l’imbattable Citroën C3 Aircross (à partir de 19 900 €) ou le Seat Arona disponible à partir de 20 660 € grâce à une remise de 5 000 €, les prétendants sont peu nombreux. À l’inverse, un Renault Captur s’affiche à partir de 26 400 € et un Peugeot 2008 à 28 050 €, pour ne citer qu’eux.

Le Kia Stonic restylé navigue entre les deux puisque la version d’appel, Motion 100 ch, est facturée 23 290 €. Un moteur qu’il est possible d’associer à la transmission automatique à sept rapports, tout comme l’autre déclinaison de 115 ch.

Ce Stonic accuse déjà près de 10 ans au compteur puisqu’il est apparu en 2017. En plus de lui offrir un vrai coup de fraîcheur stylistique, Kia a aussi revu son intérieur. La planche de bord est totalement avec deux grands écrans (12,3 pouces), dans la même veine que le reste de la gamme.

Le Stonic est ainsi proposé en trois finitions. La Motion propose de série l’aide au maintien dans la file (LKA), la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, la caméra de recul, les radars de parking avant et arrière, le régulateur de vitesse, les feux de jours à LED et le combiné d’instrumentation digital « Supervision » 4,2’’. L’intérieur est habillé d’une sellerie en tissu noir. Cette finition est disponible avec le 1.0 T‑GDI 100 ch, ou le 1.0 T‑GDI MHEV 115 ch, associé à une boîte manuelle.

Ensuite, le niveau Active enrichit la finition Motion avec les jantes alliage 16", les projecteurs Full LED et feux arrière à LED, les rails de toit finition aluminium satiné, les vitres arrière surteintées, les rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables, la climatisation automatique, les lève-vitres à impulsion côté conducteur, le capteur de pluie ou encore désembuage automatique du pare-brise. Cette finition est disponible en boîte manuelle 6 rapports ou boîte automatique à double embrayage DCT7.

Enfin, la finition GT‑Line confère au Stonic une allure plus sportive avec notamment des boucliers avant et arrière spécifiques, les jantes alliage 17", les rétroviseurs noirs brillants, la sellerie spécifique GT‑Line et le pédalier finition métal, tout en proposant le combiné d’instrumentation 12,3’’, le système audio et infodivertissement 12,3’’ et des équipements de sécurité et d’aide à la conduite améliorés comme le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA) et la détection de trafic arrière avec fonction de freinage (RCCA). Elle est proposée uniquement avec le 1.0 T‑GDI MHEV 115 ch, en boîte manuelle ou automatique à double embrayage DCT7.

Les prix du kia Stonic