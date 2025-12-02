Le Kia EV2, nouveau rival de la Renault 4, sera au salon de Bruxelles
La version de série du nouveau petit SUV électrique de Kia sera officiellement présentée en janvier au salon de Bruxelles 2026 et il aura droit au bonus écologique français.
Depuis quelques années, Kia (comme Hyundai) déploie une gamme de véhicules électriques à la conception moderne et basés sur une plateforme spécifique (contrairement aux autres véhicules déclinés sur des plateformes multi-énergies).
Après l’EV6 familial puis l’énorme EV9, Kia a ainsi lancé l’EV5 puis l’EV3 compact (4,31 mètres de long) et la familiale compacte EV4. A l’occasion du prochain salon de Bruxelles 2026, le constructeur coréen lèvera cette fois le voile sur la version de série de l’EV2, un nouveau petit crossover urbain qu’on avait déjà vu au récent salon de Munich 2025 sous la forme d’un concept-car proche de la série.
Rival de la Renault 4
Ce nouvel EV2, qui se montre un peu mais en restant caché sous un drap, se positionnera donc sur le segment des SUV électriques urbains qui compte déjà beaucoup de modèles.
Il trouvera sur sa route le Ford Puma GenE, le Renault 4, le Jeep Avenger, le Citroën ë-C3 Aircross et son cousin l’Opel Frontera Electric, le Mokka ou encore le BYD Atto2 en attendant d’autres véhicules qui se rajouteront ultérieurement.
Il aura droit au bonus français
Kia explique que ce futur EV2 sera fabriqué en Slovaquie à l’usine de Zilina. La précision est importante, car cela signifie que le véhicule sera éligible chez nous à la prime CEE complète. Contrairement à l’EV6 par exemple, il pourra donc compter sur le coup de pouce fiscal prévu par notre pays pour l’achat de véhicules électriques neufs produits en Europe. Sachant qu’il faudra absolument proposer un prix sous les 30 000€ pour paraître compétitif dans la catégorie, ça fera sans doute une grosse différence avec certains de ses concurrents.
Rendez-vous en janvier prochain pour le découvrir officiellement.
