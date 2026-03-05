Concevoir des autos électriques optimisées pour les goûts de la clientèle chinoise. Voilà le but de la création de la marque Audi en lettres capitales, émanation d’Audi montée en partenariat avec le géant SAIC qui fournit d’ailleurs sa propre technologie pour le développement de ces nouveaux modèles.

L’histoire d’AUDI a débuté au début de l’automne dernier avec la commercialisation de l’E5 Sportback, un gros break un peu « crossover » dont le démarrage était prometteur : à l’époque, AUDI affirmait avoir enregistré 10 000 réservations de la voiture en une heure dès l’ouverture des commandes.

Un succès bien moins important que prévu

Mais comme le rapportent les spécialistes de Car News China, cet excellent démarrage commercial ressemble finalement plutôt à un mirage. Là-bas, la voiture est désormais disponible au prix de 25 500€ contre un peu plus de 28 000€ à son lancement (rappelons que ces prix bas s’expliquent par l’importance des subventions locales prévues pour les voitures électriques, qui doivent d’ailleurs se réduire progressivement).

AUDI a donc dû baisser le prix de la voiture, qui ne s’est vendue qu’à 7 070 unités depuis son lancement en septembre dernier (et avec seulement 420 exemplaires sur le mois de janvier 2026). Le constructeur propose aussi un crédit sur cinq ans avec 0 % d’intérêt.

L’E7X commence lui aussi sa carrière

C’est donc une mauvaise nouvelle pour AUDI qui lance actuellement son second modèle en Chine, le SUV E7X. Ce dernier plaira-t-il davantage aux clients chinois ? Aux dernières nouvelles, d’ailleurs, ce modèle pourrait à moyen terme arriver sur le marché automobile européen.

Si les chiffres de ventes d’AUDI n’augmentent pas à court terme en Chine, en tout cas, c’est toute la stratégie du constructeur allemand pour ce marché qui risque d’être remise en question. Cette solution devait lui permettre de lutter contre la forte érosion de ses ventes dans l’Empire du Milieu, lui qui a énormément profité de l’essor de ce marché avant la montée en puissance des marques locales.