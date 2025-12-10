L’AUDI E7X pourrait marquer un gros changement stratégique

On en parlait à la fin du mois de novembre. Audi profitait d’un salon en Chine pour dévoiler l’AUDI E SUV, annonçant l’arrivée prochaine d’un second modèle de série pensé pour le marché chinois après l’E5 Sportback lancé là-bas en début d’année.

Ce second modèle « AUDI », le voici : il s’appelle finalement E7X et ressemble comme deux gouttes d’eau au concept-car E SUV. Il prend les traits d’un énorme SUV électrique de 5,049 mètres de long et de 2,002 mètres de large, dont la puissance maximale atteint 407 ou 679 chevaux selon la version. Son design ressemble beaucoup à celui de l’E5 Sportback avec une face avant très verticale dépourvue de la calandre « single frame » chère aux Audi avec une seule majuscule dans le nom, et aucun anneau présent sur la carrosserie.

Une plateforme chinoise, mais…

Comme l’E5 Sportback, ce nouveau E7X repose officiellement sur la plateforme Advanced Digitized Platform, mise au point par Audi et SAIC dans le but d’équiper des véhicules spécialement conçus pour plaire à la clientèle chinoise. D’après les journalistes de Car News China, les deux moteurs qu’il embarque proviennent de chez Huayu Automotive qui est une marque appartenant au groupe SAIC. En revanche, on ne connaît pas encore la capacité de la batterie.

On n’a pas encore de visibilité non plus sur l’intérieur de la voiture, qui devrait ressembler à celui de l’E5 Sportback avec son gigantesque écran panoramique de 27 pouces formant la planche de bord. Rappelons que c’est un point sensible des véhicules commercialisés en Chine où ces écrans et la connectivité maximale sont très appréciés.

…qui pourrait se retrouver en Europe

Toujours d’après CarNewChina qui explique avoir obtenu cette information auprès de sources internes, ce SUV E7X pourrait arriver dans un second temps sur le marché automobile européen. La marque AUDI avait pourtant été façonnée par Audi spécialement pour le marché chinois sans ambition à l’export, mais la stratégie du constructeur allemand pourrait évoluer à ce sujet.

Rappelons que le groupe Volkswagen négocie actuellement avec la Commission européenne pour réduire les taxes douanières sur ses véhicules importés sur le Vieux Continent. D’après Reuters, la Commission est en train d’étudier cette possibilité à propos du Cupra Tavascan importé depuis la Chine.

Il y a quelques jours, un lecteur de Caradisiac suggérait que la plateforme Advanced Digitized Platform intégrait en fait beaucoup d’éléments techniques repris de l’architecture PPE utilisée par Audi (et Porsche) sur ses produits déjà commercialisés en Europe (Q6 e-tron, A6 e-tron, Porsche Macan, nouveau Porsche Cayenne), différente de celle des AUDI. Pour l’instant, nous n’avons pas pu vérifier ces informations.