Renault

Renault récolte 12 millions d’euros sous le marteau

Dans Loisirs / Autres actu loisirs

Lionel Bret

Des Formules 1 aux modèles plus populaires, les 180 lots de la vente Artcurial -The Renault Icons ont trouvé preneur, pour un total de près de 12 millions d’euros. Un montant exceptionnel pour un constructeur grand public.

Dimanche 7 décembre 2025 : les 180 lots de la vente Artcurial-The Renault Icons ont été adjugés pour 12 millions d'euros ©Alexis Ruben/Artcurial

Ce dimanche 7 décembre, Renault mettait en vente sur son site historique de Flins une sélection de véhicules et d’objets issus de sa collection patrimoniale. L’occasion de mettre en avant l’héritage sportif et historique de la marque

Des F1  aux voitures de rallyes en passant par des modèles populaires, la totalité des 180 lots ont trouvé preneur pour un total de 12 millions d’euros. Un montant rare pour une vente mono‑marque grand public.

Williams‑Renault FW19 (1997) adjugée 1 312 400 € © Peter Singhof/Artcurial
Williams‑Renault FW19 (1997) adjugée 1 312 400 € © Peter Singhof/Artcurial

Les F1 et monoplaces en pôle

La part belle a été faite aux voitures de compétition. Parmi les lots phares, la Williams‑Renault FW19 (1997), du champion du Monde Jacques Villeneuve, a été adjugée 1 312 400 €, bien au‑delà de son estimation (800 000 € – 1 200 000 €). La RE40-03 (1983) d’Alain Prost, victorieuse à Spa (estimée 500 000 € - 800 000 €) adjugée 1 198 000 €. De son côté l’Alpine A442 (première construite, ex‑24 h du Mans 1977) trouve acquéreur pour 1 278 080 €. Un moteur Renault EF15 Type E (1986), utilisé en qualification à Adelaïde par Ayrton Senna, a été adjugé 225 080 €.

Ces 4 lots représentent plus de 4 millions d’euros. Soit un gros tiers de la vente. Un indicateur fort de la valeur accordée aux modèles sportifs et historiques de Renault.

216 720 € pour la Maxi 5 Turbo Prototype B0 (1983) développée par Jean Ragnotti ©Peter Singhof/Artcurial
216 720 € pour la Maxi 5 Turbo Prototype B0 (1983) développée par Jean Ragnotti ©Peter Singhof/Artcurial

Les modèles de rallye et prototypes

Les amateurs de rallye ont été séduits par la Maxi 5 Turbo Prototype B0 (1983) développée par Jean Ragnotti; adjugée 216 720 €, soit presque le double de son estimation. La Supercinq GT Turbo Groupe N (2e du Rallye de Côte d’Ivoire 1990) s’est vendue 69 832 € et la Renault 21 Turbo Groupe N/A de Carlos Tavares (27 692 €) ont également trouvé preneurs bien au-delà des espérances du constructeur.

Le Renault Kangoo Break’Up 2002 (24 080 €) ©Peter Singhof/Artcurial
Le Renault Kangoo Break’Up 2002 (24 080 €) ©Peter Singhof/Artcurial

Classiques et modèles historiques

La vente ne se résume pas à la compétition. Concepts cars, modèles routiers, autobus ou véhicules utilitaires ont également dépassé leurs estimations. Les concept cars ont également attiré les regards. Le Renault Kangoo Break’Up 2002 (24 080 €) et la Clio III RS 2005 (20 468 €) ont été adjugés au-delà de leurs prévisions. Maquettes de moteurs F1, casques et études de style ont complété ce catalogue exceptionnel, démontrant la richesse et la diversité du patrimoine Renault.

Un legs pour le futur musée Renault

Pour une vente exclusivement centrée sur une seule marque, avec des lots provenant de la collection d’un constructeur signal fort. « Cette vente témoigne de l’attachement des collectionneurs pour l’histoire et le patrimoine de Renault, mais aussi de l’importance d’un constructeur qui a marqué 127 ans d’automobile française », souligne Mathieu Lamoure, président d’Artcurial Motorcars.

Au‑delà des chiffres, cette vente répond à un objectif affiché de Renault de restructurer sa collection et rénover de nouveaux modèles qui prendront place dans  le futur musée de la Marque au losange sur le site de Flins en 2027.

