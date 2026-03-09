« Pas de panique, nous n’allons pas manquer de carburant ». Voilà le discours du gouvernement français depuis que la circulation maritime dans le détroit d’Ormuz bordant l’Iran est bloquée de fait (pour des questions d’assurances et de risques de frappes sur les navires), provoquant une hausse du prix du baril de pétrole et des inquiétudes partout dans le monde sur le marché des carburants.

Malgré des incitations à ne pas se ruer vers les stations-service, on a vu en France des établissements en rupture de stock depuis quelques jours et de longues files de voitures attendant de faire le plein. Et les prix ont commencé à monter depuis le lundi précédent jusqu’à atteindre des niveaux qu’on n’avait plus vus depuis 2022 et la grosse crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine. Aujourd’hui lundi 9 mars, on trouve du SP-95 à près de 2 euros et parfois même du diesel au-dessus de cette barre. TotalEnergies, de son côté, a limité les prix dans son réseau à 1,99€ du litre comme en 2022. Et même aux Etats-Unis, le prix du gallon d’essence a augmenté de 30 % en une semaine.

Des aides ? Pour l’instant, c’est non

Alors, faut-il s’attendre à retrouver des aides à l’achat du carburant comme l’avait déjà fait le gouvernement français au plus fort de la crise en 2022 ? Pour l’instant, c’est non, comme l’indique la porte-parole du gouvernement. « Nous ne sommes pas dans une situation similaire à celle de 2022 car nous avons diversifié nos approvisionnements, nous possédons des stocks et il n’y a pas de risque de pénurie », explique-t-elle.

Consciente que le prix des carburants augmente malgré tout, la porte-parole précise que le gouvernement s’intéresse de près aux filières des distributeurs et qu’il sera « intraitable avec ceux qui profiteraient de la situation », sans pour l’instant évoquer de sanctions précises en cas d’abus détecté.

Le G7 veut piocher dans les réserves stratégiques

Comme le rapportent les journalistes de France Info, les États membres du G7 prévoient une réunion demain au sujet de ce problème du carburant et ils pourraient décider de recourir aux réserves stratégiques si la situation continue de se tendre.

Les astuces pour trouver du carburant moins cher

Si vous cherchez à trouver du carburant à un prix le plus bas possible près de chez vous, Comme le rappellent les journalistes de 01 Net, il faudra vous reporter aux outils du genre de Waze, Roole Map, Essence & Co ou Gasoil Now qui listent les établissements pratiquant les prix les moins élevés.