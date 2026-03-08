La Norvège, ce pays mêlant montagnes, glaciers et fjords, profite de paysages magnifiques. Mais elle a aussi une autre spécialité. Grâce aux températures extrêmes qui y règnent en hiver, leurs multiples lacs se transforment en de véritables patinoires, des espaces immenses qui deviennent alors des terrains de jeux incroyables que l’on ne retrouve que dans les pays nordiques, ou presque.

Tout en étant le premier pays d’Europe occidentale exportateur d’hydrocarbures, les voitures qui y roulent carburent de plus en plus aux watts. Et pour cause, il s’en est vendu près de 96 % l’an dernier ! Quant à Tesla, la marque est sur ce territoire comme un poisson dans l’eau. Il s’agit tout simplement du premier constructeur puisque la firme a atteint 19 % des parts de vente, loin devant le deuxième, Volkswagen, avec 13 %.

L’idée de lier Tesla aux pistes gelées est donc naturelle. Direction Gol, à 170 km au nord-ouest d’Oslo sur un des très nombreux lacs que compte le pays. Le but de l’exercice est de confronter différents modèles Tesla (en l’occurrence Model 3 et Y Performance) dans des conditions extrêmes. Si le travers de porc n’est pas la spécialité culinaire de la Norvège, ce sera bien le thème de la journée !

Plusieurs ateliers nous attendent. Le premier consiste à un slalom puis un freinage d’urgence doublé d’un évitement. À noter par ailleurs que pour l’occasion, c’est l’instructeur en personne qu’il faut épargner. Visiblement, il n’a pas froid aux yeux ! Pour cet exercice, un Model Y Performance profitant d’un ESP non déconnectable, mais plus permissif, sera notre « outil ».

À 100 km/h en butée

Le deuxième exercice consiste à effectuer de nouveau un slalom, mais qui débute par un 8. Cette fois-ci, nous évoluons avec une Model 3 Perfomance dont il est possible de faire varier à l’envie la puissance entre les roues avant et arrière. Seulement, malgré la volonté de ne faire fonctionner que l’électromoteur arrière, elle se comporte davantage comme une 4x4 puisque le train avant intervient également.

En revanche, ce n’est plus le cas sur la piste ovale qui consiste à ne faire que des travers, ou presque. En profitant d’un vrai mode drift, la sage berline se mue en véritable propulsion, même si la puissance moteur est bridée tant que l’auto et ses roues ne sont pas droites. Quoi qu’il en soit, c’est toujours un grand plaisir de placer une auto dans cette posture !

Les différents ateliers à disposition ont permis de mettre en avant les qualités de ces autos, que ce soit au niveau de la gestion de la puissance ou de l’équilibre des châssis, d’autant plus lorsque les aides à la conduite nous laissaient totalement libres.

Mes compétences de « pilote du dimanche » ayant ses limites, c’est aux côtés d’un véritable instructeur que nous sommes invités à monter. Christian, chewing-gum dans la bouche, bonnet rouge, lunette de soleil et d’un calme absolu nous enchaîne les virages à plus de 100 km/h tout en regardant par les vitres latérales, ou presque. Il n’a aucun mal à maîtriser la glisse de sa Tesla Model S Plaid, le tout dans une grande délicatesse.

Enfin, rien de tel qu’une vidéo réalisée sur place pour profiter au mieux de cette expérience hors du commun.