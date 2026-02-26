Qui se souvient du temps où Tesla vendait la Model 3 à prix d’or ? L’évolution de sa valeur neuve est un cas unique

36 990€, voilà le prix de base actuel de la Tesla Model 3 dans sa dernière version « Standard » essayée cette semaine sur Caradisiac. Malgré l’absence de bonus écologique français à cause de son origine chinoise, cette berline électrique familiale reste le modèle le moins cher de la catégorie. Qu’on aime ou pas le constructeur américain et le design très particulier de ces autos, ça reste objectivement un produit très recommandable grâce à son habitabilité, son équipement de série et ses bonnes performances électriques.

Le prix de cette Model 3 demeure aussi un cas à part dans le marché automobile contemporain. Certes, le prix neuf des voitures électriques n’augmente pas aussi vite que celui de la moyenne du marché, qui a bondi de 6 800€ environ entre 2020 et 2024 d’après une étude de l’IMT. Pour s’adapter à la demande moins bonne que prévu, des marques comme Volkswagen, Renault ou encore tout le groupe Stellantis ont en effet dû baisser les prix de leurs modèles électriques ces dernières années alors qu’ils ont fait augmenter celui des modèles thermiques sur la même période.

Une évolution presque spéculative

L’évolution du prix de la Tesla Model 3 lancée sur le marché en 2018 suit véritablement un schéma à part : après avoir descendu son prix de base sous les 44 000€ au début de l’année 2022, elle a commencé à augmenter régulièrement son prix au printemps de cette même année alors que la demande était très forte sur ce modèle et que la concurrence était beaucoup plus chère. Jusqu’à atteindre le prix de 53 490€ en juin 2022 pour la version de base, et même à 62 490€ pour sa variante « Grande Autonomie » d’alors. En France, elle n’avait même plus droit au bonus.

Puis, lorsque le pic de demande est passé, Tesla a baissé son prix par coups de 10 000€ jusqu’à 41 990€ en avril 2024, faisant rager tous ceux qui avaient acheter un exemplaire au prix fort quelques mois plus tôt ! A cet instant, la voiture revenait 36 990€ en France une fois le bonus écologique déduit. Soit exactement le prix actuel de la model 3 Standard, certes pas aussi bien équipée que l’ancienne.

Le Model Y a lui aussi baissé son prix

Notons que le Model Y a lui aussi fait des efforts sur son prix de base depuis son arrivée sur le marché. Ce dernier est d’ailleurs plus fortement concurrencé par les autres constructeurs alors que la Model 3 a toujours presque le champ libre chez les berlines électriques. En raison des volumes de vente très importants de ces deux modèles, Tesla peut se permettre des variations de prix en fonction de la demande qu’aucun autre constructeur automobile n’oserait faire même s’ils ont recours à de généreuses remises sur les modèles électriques depuis deux ans. Mais Tesla va sans doute devoir revoir une nouvelle fois les prix de la Model 3 et du Model Y à la baisse si le constructeur ne parvient pas à les améliorer significativement à court terme : ils sont désormais en fin de carrière et la concurrence continue de s’étoffer. En 2022, pic absolu de leur valeur neuve, ils étaient littéralement les « rois du pétrole » pour employer une expression sémantiquement peu adaptée à la situation.