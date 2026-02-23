Contrairement à ce qu’affirmait Elon Musk, les voitures autonomes de Tesla ont plus d’accidents que les humains et c’est inquiétant

En principe, Tesla doit commercialiser sa première voiture à conduite entièrement autonome d’ici l’année prochaine : le Cybercab, présenté sous sa forme conceptuelle à la fin de l’année 2024, ne disposera d’ailleurs même pas d’un volant. En attendant l’arrivée de ce Cybercab, le déploiement du système « Full Self Driving » aux Etats-Unis et celui des premiers « robotaxis » dans certains quartiers du pays constituait une première étape pour Tesla dans l’univers des voitures autonomes.

Malheureusement, le premier bilan des robotaxis mis en place par Tesla à Austin au Texas paraît décevant par rapport aux promesses initiales d’Elon Musk. Comme l’ont repéré les journalistes d’Electrek, les données transmises par Tesla à la NHTSA (organisme d’état américain surveillant la sécurité routière) ne cadrent pas du tout avec les promesses de sécurité énoncées par Elon Musk au lancement du service.

Quatre fois plus d’accidents que les conducteurs humains

Entre juin 2025 et janvier 2026, la flotte de robotaxis de Tesla a parcouru environ 800 000 miles soit 1 287 000 kilomètres. Et elle a connu 14 accidents de la circulation soit un accident tous les 92 000 kilomètres environ. Sachant que les données d’accidentologie aux Etats-Unis font état en moyenne d’un accident tous les 368 000 kilomètres pour les conducteurs humains, les robotaxis à conduite autonome de Tesla seraient ainsi quatre fois moins sûrs que des automobilistes humains. Elon Musk, lui, promettait « dix fois moins d’accidents que les humains ».

Et alors qu’on aurait pu imaginer une amélioration rapide de l’efficacité de ces robotaxis, le nombre d’accidents a plutôt tendance à augmenter. Rien que sur les mois de décembre 2025 et janvier 2026, cinq nouveaux accidents ont été recensés : une collision avec un objet à 27 km/h, un choc avec un bus alors que le véhicule Tesla à conduite autonome était arrêté, un choc avec un camion à moins de 10 km/h et deux collisions avec des objets lors de marches arrière. Peu enclin à publier ces données, Tesla a d’ailleurs dû requalifier un accident concernant uniquement des dégâts matériels en « accident ayant nécessité une hospitalisation sans blessures graves ». Et ces accidents des robotaxis Tesla se sont produits avec un opérateur humain de Tesla à bord, laissant imaginer que ces derniers ont pu aussi éviter d’autres situations dangereuses rencontrées par les véhicules.

Et maintenant, plus d’humains à bord des robotaxis…

Ironie de la situation, Tesla a commencé dès la fin du mois de janvier 2026 à supprimer les opérateurs humains dans ses robotaxis alors même que le nombre d’accidents avait augmenté quelques jours avant. Comme l’a vérifié Electrek, le service de robotaxis comprenait 42 véhicules à Austin au Texas ces derniers jours.

Toute la question est de savoir si la technologie de conduite autonome de Tesla, basée essentiellement sur des caméras alors que la plupart des autres systèmes des marques concurrents s’appuient sur une plus grande variété de capteurs, sera prête en 2027 pour une industrialisation générale du Cybercab. Pour l’instant, il y a visiblement encore du travail là-dessus et surtout, Tesla n’est pas vraiment adepte de la transparence sur le sujet : le constructeur ne voulait pas révéler ces données à la NHTSA au prétexte de protéger leur confidentialité.

L’opérateur de voitures autonomes Waymo, à titre de comparaison, dévoilait au début de l’année 2024 des chiffres montrant un taux d’accident ayant nécessité l’intervention de la police réduit de plus de 50 % aux Etats-Unis comparé à des conducteurs humains. Sur les robotaxis de Tesla, ce taux d’accident ayant nécessité l’intervention de la police est multiplié par 8 par rapport aux humains (un tous les 800 000 kilomètres) !