Un nouveau mode « réservé aux plus de 18 ans, débridé et sexy » dans les Tesla (existe aussi en version « complotiste »)

Depuis quelques années, on commence à voir apparaître des assistants d’intelligence artificielle plus évolués dans les voitures de certaines marques. ChatGPT d’OpenAI, par exemple, a trouvé son chemin dans les véhicules du groupe Stellantis ou encore de Volkswagen. Amazon Alexa figure aussi depuis longtemps dans la liste des équipements d’autres marques, jusqu’aux enseignes les plus prestigieuses comme Lamborghini.

Sachant qu’Elon Musk, propriétaire de Tesla, possède lui aussi un assistant d’intelligence artificielle avec Grok conçu par sa marque xAI, il paraît assez logique de voir le constructeur américain intégrer à son tour un équipement de ce genre dans ses voitures. « Ce lundi 16 février, Tesla a commencé à déployer Grok en Europe. L’assistant IA est inclus dans la version logicielle 2026.2.6, qui est disponible gratuitement sur les véhicules éligibles », annonce un nouveau communiqué officiel.

Vous préférez le mode « sexy et débridé » ou le « complotiste » ?

Les détails donnés par Tesla dans ce communiqué officiel ont en revanche de quoi surprendre. Les fonctions de base du système sont assez classiques, certes : « Intégré aux véhicules Tesla, Grok peut exécuter des commandes de navigation à la demande du conducteur, comme définir une destination, modifier l’itinéraire en cours de route ou rechercher des points d’intérêt. Il peut également s’appuyer sur le manuel du propriétaire pour donner des conseils avisés : meilleures pratiques, utilisation optimale, recommandations d’entretien ou encore explications des alertes affichées sur le tableau de bord ».

Mais le paragraphe juste au-dessous est lui beaucoup moins classique : « Disponible depuis le volant et l’écran tactile des véhicules Tesla, sa personnalité peut être modifiée selon les options suivantes : Modes classiques de Grok : Assistant, Professeur de langue, Thérapeute, Conteur, Méditation, Docteur, Complotiste. Modes pour les enfants : Histoires pour enfants, Quiz pour enfant. Modes pour les adultes (réservés aux plus de 18 ans) : Débridé, Sexy, Motivation, Romantique, Argumentatif ». Il ne faudra donc pas se tromper entre les modes selon l’âge des passagers présents dans la voiture ! Et peut-être, faire un peu attention aux réponses si vous optez pour le mode « Complotiste ». Ici, il semble s’agir d’une programmation humoristique même si Tesla ne le précise pas dans le communiqué.

Vous préférez un homme doux ou une femme énergique ?

Tesla laissera aussi le choix entre plusieurs profils virtuels pour cet assistant : « L’assistant peut également être personnalisé en sélectionnant différents personnages : Ara : femme énergique Eve : femme apaisante Leo : homme britannique Rex : homme calme Sal : homme doux », est-il précisé.

Cet assistant Grok est en « cours de déploiement sur les Model 3, Y, et X ». « Pour activer et utiliser Grok, les propriétaires doivent disposer d’un abonnement à la Connexion Premium ou d’une connexion Wi-Fi stable. Les conversations sont anonymes et ne sont pas associées au véhicule, garantissant la confidentialité des informations du propriétaire », est-il indiqué.

Rappelons que comme tous les autres assistants d’intelligence artificielle, Grok produit parfois des réponses aberrantes et fausses. Récemment, d’ailleurs, la programmation et les possibilités offertes par cette intelligence artificielle ont été vivement critiquées notamment dans plusieurs polémiques comme le rappelaient les journalistes d’EuroNews.