C’est le nouveau phénomène : ChatGPT, (acronyme de chat with pre-trained language model), le chatbot dévelopé par la start-up OpenAI, est capable de répondre à toutes vos questions en puisant dans sa base de données, et à délivrer celles-ci dans plusieurs langues, dont le français.

Comment ça marche ? Simple : « Pour générer une réponse, ChatGPT utilise une technique appelée "génération de séquence", où le modèle génère une série de mots, un par un, en utilisant les informations précédemment générées pour prédire le mot suivant. Il utilise également une technique d'attention pour comprendre les relations entre les mots dans la question ou la phrase d'entrée, ce qui lui permet de produire des réponses plus pertinentes et plus contextuelles », explique ChatGPT quand on lui demande de se présenter lui-même.

Son intelligence artificielle fait appel à des algorithmes de traitement automatique du langage naturel, et le système puise ses informations avec tous les textes disponibles sur le web.

Résultat, on peut tout lui demander, sur n’importe quel thème, qu’il traitera en quelques secondes en apportant une réponse aussi pertinente que possible. Dès lors, la tentation était grande de le mettre à l’épreuve avec quelques interrogations courantes chez les automobilistes. C’est parti !

Question Caradisiac : quelle est la vitesse maximale sur autoroute par temps de pluie ?

Réponse de Chat GPT : « En France, la vitesse maximale autorisée sur autoroute en temps de pluie est de 130 km/h. Cependant, il est important de noter que cette vitesse maximale est susceptible d'être réduite en cas de mauvaises conditions météorologiques (comme des pluies fortes, des vents violents, de la neige, de la glace, etc.) ou de travaux sur la route. Il est important de se rappeler que la vitesse doit être adaptée aux conditions de circulation et de respecter les limites de vitesse en vigueur pour assurer la sécurité routière. Il est recommandé de rouler à une vitesse adaptée aux conditions météorologiques et de maintenir une distance de sécurité appropriée avec les autres véhicules pour éviter les accidents et les incidents. »

Commentaire : aïe, ça commence mal. La vitesse maximale sur autoroute par temps de pluie ou précipitations est en réalité de 110 km/h. Et si le chatbot nuance sa réponse en précisant que cette vitesse est susceptible de se voir réduite en cas de mauvaises conditions météo, il ne dit pas à combien exactement. Peut mieux faire, donc, même si on apprécie le fait que la réponse soit rédigée dans un français parfaitement correct.

Question Caradisiac : « Faut-il encore acheter un diesel ? »

Réponse de Chat GPT : « La question de savoir s'il est judicieux d'acheter un véhicule diesel dépend de plusieurs facteurs, tels que les besoins de conduite, les coûts d'utilisation et les considérations environnementales.

Les moteurs diesel ont traditionnellement été considérés comme plus économes en carburant que les moteurs à essence, ce qui peut entraîner des économies à long terme sur les coûts d'exploitation. Cependant, les normes d'émissions plus strictes ont augmenté les coûts de production des moteurs diesel, ce qui a réduit l'écart de prix entre les moteurs diesel et à essence.

De plus, les véhicules diesel sont soumis à des restrictions de circulation dans certaines villes et régions, en raison de leurs émissions de particules fines et d'oxydes d'azote, qui peuvent affecter la qualité de l'air et la santé. Il est donc important de considérer les restrictions de circulation locales avant d'acheter un véhicule diesel.

En résumé, il est important de peser les avantages et les inconvénients des moteurs diesel avant de prendre une décision d'achat, en tenant compte de ses propres besoins de conduite et des considérations environnementales. Il est également important de considérer les différentes alternatives qui sont maintenant disponibles (Hybride, électrique, GPL, etc.) qui peuvent offrir une performance similaire ou meilleure, et qui sont souvent moins impactantes pour l'environnement. »

Commentaire : Il n’y a cette fois rien à redire sur le fond, avec des arguments exposés de façon claire et nuancée.

Question Caradisiac : « Quelles sont les spécificités des Alpine de gendarmerie ? »

Réponse de ChatGPT : « Les Alpine de gendarmerie sont des véhicules de sport produits par la marque Alpine, qui ont été utilisés par la gendarmerie nationale française dans les années 1970 et 1980. Ces véhicules étaient principalement utilisés pour des missions de patrouille routière et de poursuite.

Les Alpine de gendarmerie étaient équipées d'un moteur 4 cylindres en ligne de 1,6 litres de cylindrée, qui développait une puissance de 110 chevaux. Elles étaient équipées d'une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, et étaient dotées d'un système de freinage à disque à l'avant et à tambour à l'arrière.

Ces véhicules étaient équipés d'un gyrophare bleu, d'une sirène et de feux de poursuite pour les missions d'interception. Ils étaient également équipés d'un système de communication pour rester en contact avec les autres véhicules de patrouille et les postes de commandement.

En raison de leur performance et de leur maniabilité exceptionnelles, les Alpine de gendarmerie étaient particulièrement appréciées pour les poursuites à haute vitesse sur les routes de campagne et les autoroutes. Cependant, ils ont été progressivement remplacés par des véhicules plus modernes et plus adaptés aux nouvelles technologies de communication et de sécurité.

Il est important de noter que ces véhicules n'ont plus été utilisé depuis les années 80, et qu'il n'est plus possible de les rencontrer en service actuellement. »

Commentaire : Une mise à jour s’impose, car les Alpine ont fait leur grand retour sous l’uniforme en 2022. Pour en savoir plus, nous suggèrerons donc modestement à ChatGPT d’aller fureter du côté de…Caradisiac, bien sûr.

Question Caradisiac : « Quelle est l’insulte la plus utilisée par les automobilistes ? »

Réponse de ChatGPT : « Il est difficile de dire quelle est l'insulte la plus utilisée par les automobilistes, car cela dépend de la culture, de la région et des individus. Cependant, il est généralement considéré que les jurons et les insultes sont inappropriés et ne devraient pas être utilisés lors de la conduite, car ils peuvent distraire les conducteurs et augmenter le risque d'accidents de la route.

Il est important de se rappeler que la conduite est une activité sérieuse qui requiert une attention constante et une attitude responsable. Il est donc important de rester calme et de maintenir un comportement respectueux envers les autres conducteurs, même lorsque l'on est frustré ou en colère.

Il est recommandé de ne pas réagir aux provocations des autres conducteurs et de signaler tout comportement dangereux ou illégal aux autorités compétentes plutôt que de se laisser aller à la colère ou à l'insulte. »

Commentaire : Il n’y avait pas de réponse-type à cette question, qui était surtout l’occasion de tester la « réflexion » dont peut faire preuve l’intelligence artificielle à partir d’un thème donné. Et celle-ci s’en tire ici plutôt bien.

Question Caradisiac : « Quelle est la voiture de l’année 2023 ? »

Réponse de ChatGPT : « Il est difficile de dire quelle sera la voiture de l'année 2023 car cela dépendra des critères et des opinions des différents jurys qui décernent ce titre chaque année. Le choix de la voiture de l'année est basé sur des critères tels que l'innovation, la performance, la sécurité, la qualité de construction, le design, la valeur pour l'argent et l'impact environnemental. Il est donc important de noter que ces critères peuvent varier d'une année à l'autre et d'un jury à l'autre. Il est donc impossible de prédire quelle sera la voiture de l'année 2023, il faut attendre les résultats des différents jurys qui décerneront ce titre. »

Commentaire : Il s’agissait ici de tester la réactivité de ChatGPT, sachant que le titre de voiture de l’année 2023 a été décerné vendredi dernier à la Jeep Avenger. Pas de réponse, donc, mais les considérations au sujet du processus de vote tiennent bien la route.

Question Caradisiac : « Combien de radars en France ? »

Réponse de ChatGPT : « Il est difficile de donner un chiffre exact sur le nombre de radars en France, car ce chiffre varie en fonction des installations, des remplacements et des désinstallations. Mais selon les données officielles disponibles en 2021, il y aurait environ 10.000 radars en France, dont 7.000 radars automatiques (radars fixes et radars mobiles) et 3.000 radars de vitesse différents(radars de secteur, radars feux rouges, radars feux tricolores, radars de bus, etc). Les radars sont utilisés pour surveiller et réguler la vitesse des véhicules sur les routes, pour assurer la sécurité routière et réduire les accidents de la route. Les radars sont généralement associés à des panneaux de signalisation pour informer les conducteurs de leur présence. »

Commentaire : Dans un e-mail envoyé à la presse début janvier, le ministère de l’Intérieur précisait les choses ainsi : « le nombre de radars déployés par l'administration, tous types confondus (fixes, feux rouges, passage à niveau, embarqués dans un véhicule...) s'élève à 4 530 au 31 décembre 2022, et ce chiffre restera stable en 2023. »

Une erreur donc, à moins que ChatGPT n’ait choisi d’intégrer (mais sans l'indiquer) les radars des polices municipales, qui n’entrent pas dans le décompte de la place Beauvau ?

Question Caradisiac : « Les voitures italiennes sont-elles plus fiables que les Japonaises ? »

Réponse de ChatGPT : « Il est difficile de dire si les voitures italiennes sont plus fiables que les japonaises car cela dépendra des modèles spécifiques et des années de production. Les constructeurs automobiles italiens, comme Ferrari, Lamborghini, Maserati, ont généralement une réputation de produire des véhicules de haute performance, mais ils ont également des modèles qui peuvent être plus fiables et moins fiables que les modèles japonais.

Les constructeurs automobiles japonais, comme Toyota, Honda, Nissan, ont généralement une réputation de produire des véhicules fiables et bien conçus. Les modèles japonais ont été régulièrement classés parmi les meilleurs en termes de fiabilité et de durabilité dans les enquêtes de fiabilité menées par les magazines automobile et les organismes indépendants.

Il est donc important de se rappeler que la fiabilité d'un véhicule dépendra de nombreux facteurs, tels que la qualité de la construction, l'entretien, l'utilisation et les conditions de conduite. Il est donc important de consulter les avis d'experts et les enquêtes de fiabilité pour obtenir une idée précise de la fiabilité d'un modèle spécifique avant de prendre une décision d'achat. »

Commentaire : Il y avait un piège, sachant que les voitures italiennes sont souvent associées à une fiabilité aléatoire (ce qui est souvent injuste), tandis que les japonaises ont plutôt une image de marque en béton sur ce point. Dès lors, l’intelligence artificielle s’en tire plutôt bien avec une réponse très politique, qui ne froissera personne : un bel exercice de langue de bois numérique !

Question Caradisiac : « Faut-il acheter une Peugeot e-208 ou une Renault Zoé ? »

Réponse de ChatGPT : « La décision d'acheter une Peugeot e-208 ou une Renault Zoé dépendra des préférences et des besoins de chaque acheteur. Il est important de considérer plusieurs facteurs tels que la performance, le design, les fonctionnalités, les coûts d'exploitation, la disponibilité de la recharge, l'autonomie, etc.

La Peugeot e-208 est une citadine 100% électrique qui offre une très bonne autonomie, une accélération rapide et un design élégant. Elle est équipée de nombreuses fonctionnalités de conduite autonome et de connectivité, comme l'écran tactile central et l'application mobile Peugeot. Cependant, il est important de noter que les coûts d'exploitation de ces véhicules sont généralement plus élevés que les véhicules à essence ou diesel, et qu'il est nécessaire de disposer d'un accès facile à des bornes de recharge pour en profiter pleinement.

La Renault Zoé est une citadine 100% électrique qui offre une autonomie de plus de 400 km, une accélération rapide et un design moderne. Elle est équipée de nombreuses fonctionnalités de conduite autonome et de connectivité, comme les systèmes de navigation, les applications de divertissement et de communication. Cependant, le prix de ces véhicules est généralement plus élevé que les véhicules à essence ou diesel similaires. »

Commentaire : Rien n’est faux, mais cette non-réponse montre que l’expertise du chatbot est encore limitée en matière de produit automobile. Ce qui nous amène naturellement à la dernière question…

Question Caradisiac : « Quel est le meilleur site d’information automobile ? »

Réponse de ChatGPT : « Il existe de nombreux sites d'information automobile qui proposent des actualités, des essais, des comparatifs et des dossiers sur les voitures et les motos. Certains des sites les plus populaires et les plus respectés incluent :

Caradisiac : est un site web français qui propose des actualités, des essais, des comparatifs et des dossiers sur les voitures et les motos. Il couvre l'actualité des constructeurs automobiles, des nouveaux modèles, des événements automobiles, des salons de l'auto, des actualités de l'industrie automobile et des actualités des marques de voitures. Il propose également des essais de voitures, des comparatifs de modèles, des guides d'achat, des conseils d'entretien et des conseils pour les conducteurs. […]

Commentaire : L’honnêteté nous oblige à préciser que trois autres sites complétaient l’énumération, mais inutile ici de leur faire de la publicité. Reste que Caradisiac est cité en premier, preuve que ChatGPT est d’ores et déjà un outil de qualité, haha !

Au-delà, même si l’on constate de nombreuses approximations et erreurs dans les réponses de ce chatbot à travers notre premier test, il faut garder à l’esprit que ce système est encore récent et que la vitesse d’apprentissage et la puissance des algoritmes ne laissent d’impressionner. C’est donc très prometteur pour la suite…et un brin inquiétant, il faut bien l’avouer.