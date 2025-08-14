La Skoda Vision O annonce peut-être une belle Octavia

Alors que Porsche a vu ses bénéfices se contracter fortement ces derniers mois, la marque Skoda a le vent en poupe au sein du groupe Volkswagen avec d’excellents chiffres de vente et des résultats financiers solides.

Ce succès s’explique aussi par la réussite de ses modèles familiaux, la grande Superb mais surtout l’Octavia qui continue de séduire la clientèle en Europe de l’Ouest malgré une forte augmentation de ses prix ces dernières années.

Le futur de l’Octavia

L’Octavia actuelle, dans sa quatrième génération, a été lancée sur le marché en 2019 et restylée en 2024. Elle devrait donc être remplacée par un tout nouveau modèle d’ici deux ans au maximum et le concept-car Vision O que dévoilera la marque au salon de Munich 2025 nous donnera probablement une idée du design de sa remplaçante.

La silhouette de ce concept-car paraît en tout cas nettement moins classique que celle de l’Octavia break actuelle, avec une allure autrement plus racée. Le nouveau teaser dévoilé par la marque laisse deviner une face avant très verticale, une ligne de caisse haute et une poupe façon « fastback ».

Thermique et électrique ?

Reste à savoir ce que prévoit exactement Skoda pour sa gamme : une toute nouvelle Octavia thermique et un autre modèle 100% électrique, exactement comme chez Audi où deux versions de l’A6 cohabitent ? D’après les journalistes d’Autocar, Skoda prépare une Octavia électrique cousine de la future Volkswagen Golf dépourvue de moteur thermique, basée sur la fameuse architecture SSP qui doit remplacer la MEB. Et on voit mal Skoda abandonner le créneau des familiales thermiques au vu de l’évolution du marché européen.