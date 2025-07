Salon de Munich 2025 : quels seront les constructeurs présents ?

Désormais, le salon munichois remplace le Salon de Francfort et comme le faisait ce dernier, il se tient tous les deux ans en alternance avec le Mondial de Paris. Dans la capitale bavaroise, les constructeurs, surtout allemands, ne rechignent pas à faire le déplacement afin de montrer leurs dernières nouveautés ou leurs concept-cars.

Si ce salon, comme beaucoup d’autres, ne fait plus le plein des marques automobiles mondiales, les constructeurs désertant les grands salons pour des raisons économiques ou tout simplement pour reporter le budget salon sur des événements particuliers, l’IAA de Munich cette année devrait être cependant une belle édition.

Les marques allemandes en force

Il y a de nombreuses marques qui vont faire le déplacement en Allemagne et y présenter un bon nombre de nouveautés. Parmi celles qui auront le moins de kilomètres à faire pour se déplacer à Munich, il y a bien entendu BMW qui joue à domicile et qui présentera le BMW iX3, le premier modèle conçu sur la plateforme « Neue Klasse » qui privilégie la motorisation électrique. Volkswagen va présenter un concept-car de son futur SUV électrique ID.2 X qui est le pendant SUV de la future VW ID.2, il y aura aussi sur place Mercedes et sa Mercedes CLA Shooting Brake et Opel qui sera la seule marque présente du groupe Stellantis. La marque à l’éclair pourrait dévoiler un concept-car à Munich.

Renault seul constructeur français à Munich

Pour les marques françaises, il n’y aura pas foule, car seule la marque Renault sera présente, mais elle devrait faire du bruit en proposant la nouvelle Renault Clio 6 sur son stand. Parmi les autres marques d’importance à faire le déplacement, Ford sera là, avec ses dernières nouveautés électriques que sont les Ford Capri et Ford Puma Gen-E et il y aura aussi Cupra, Hyundai, Kia, Mini, Smart…

La Chine veut investir en Europe

L’industrie automobile chinoise va être omniprésente, du 9 au 14 septembre, à l’IAA Mobility 2025 (le nom officiel de salon munichois). C’est le cas du groupe Changan qui se dit prêt à s'implanter en Europe et à fabriquer en Europe pour l’Europe. Par la même occasion, cela évitera à cette marque de payer les droits de douane qui pèse sur les marques chinoises qui importent sur le continent européen. Avatr l’une des filiales Changan sera présente sur un stand dans la ville de Munich. La marque BYD qui construit actuellement une usine en Hongrie sera également là tout comme Dongfeng, Polestar, Xpeng et Leapmotor. Cette dernière au sein de la co-entreprise Leapmotor International créée en association avec Stellantis, vend déjà en France ses véhicules. Il convient de noter que la plupart des marques chinoises seront installées dans le centre des congrès (Messe München). Mais rassurez-vous vous un compte rendu détaillé sur Caradisiac en septembre de toutes les nouveautés de ce salon.

Un salon gratuit, ou presque

Car le Salon de Munich n’est pas un salon comme les autres, puisque les constructeurs exposent partout dans la ville (du 9 au 14 septembre) dans des stands à ciel ouvert dont l’entrée est gratuite. On peut voir dans la ville de nombreuses animations, assister à des concerts gratuits et essayer des véhicules. Pour les animations, expositions et conférences organisées du 9 au 12 septembre au centre des congrès (Messe München), elles sont en revanche réservées en priorité aux professionnels, l’accès est assez onéreux puisqu’il coûte de 180 € (pour un accès d’une journée) à 500 € (pour les quatre jours). Des billets réduits sont disponibles (avec justificatif) pour les écoliers, étudiants, ainsi que les personnes en situation de handicap. Mais en vous promenant de stand en stand et en visitant par la même occasion la ville de Munich, vous aurez, et cela sans bourse déliée, accès à la majorité des constructeurs présents en septembre.

Consacré à la mobilité dans son ensemble, le Salon de Munich fait la place à toute sorte de moyens de transport terrestres allant de la trottinette aux transports en commun, mais l’automobile y tient une place prépondérante et la possibilité de visiter ce salon situé dans la capitale bavaroise sans dépenser un euro puisque les stands sont accessibles gratuitement permet de passer un agréable moment à condition d’avoir de bonnes chaussures.