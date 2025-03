Avec la Mercedes Cla, la marque de Stuttgart va inaugurer sa plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Une plateforme modulaire dont la priorité est d’équiper les nouvelles voitures compactes 100 % électriques de Mercedes avec une architecture 800 volts. Mais cette base est également multi-énergies et peut accueillir des motorisations thermiques dotées d’une hybridation.

Le coupé quatre portes Mercedes CLA a déjà été vu au Salon de Bruxelles début janvier mais il était encore camouflé, car il sera dévoilé à Rome le 13 mars prochain et commercialisé d’abord en électrique à partir de l’été prochain puis avec des motorisations thermiques hybridées. Le break Mercedes CLA Shooting Brake devrait faire de même mais avec un léger décalage.

Un camouflage limité

Sur les photos du prototype de la Mercedes CLA Shooting Brake prises par nos chasseurs de scoop, on se rend compte que le camouflage est léger et cache la poupe et la poupe du véhicule. On constate également que le toit est plongeant vers l’arrière et que la lunette arrière affiche un profil relativement plat. Des conventions de style qui sont réunies pour faire d’un break, un Shooting Brake.

Une belle variété de motorisations électriques

La version break devrait disposer des mêmes motorisations que la version coupé quatre portes. Ainsi en électrique la version la plus sobre (750 km d’autonomie annoncée) disposera d’une batterie de 85 kWh net et d’un moteur de 272 ch placé sur les roues arrière. Il y aura aussi la possibilité d’utiliser une batterie de 58 kWh, tandis qu’en haut de gamme, le moteur de 272 ch sera associé à un moteur de 109 ch placé sur l’essieu avant, la puissance cumulée est de 381 ch.

Toujours des blocs thermiques mais micro-hybridés 48V

Les motorisations thermiques arriveront après le lancement des versions électriques. Ainsi on découvrira sous le capot de la Mercedes CLA Shooting Brake, un nouveau quatre-cylindres turbo essence type M252 associé à une boîte à double embrayage électrifiée à huit rapports 8F-eDCT. Ce moteur hybride 48V sera disponible en 136, 163 et 190 ch. Plus tard, viendra un bloc 2.0 de plus de 200 ch conçu par Geely et Renault via la coentreprise Horse. Produit en Chine ce moteur sera ensuite adapté aux normes européennes par Mercedes avant d’être installé dans la CLA.