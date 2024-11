La nouvelle Mercedes CLA aura une petite surprise sous le capot

La motorisation de base des Mercedes Classe A de troisième et de quatrième génération avait déjà réussi à énerver les fétichistes des moteurs allemands. Alors que la compacte de la marque à l’étoile possède bien des mécaniques signées Mercedes dans ses versions haut de gamme, elle recevait en effet un bloc Renault dans ses variantes d’entrée de gamme : le bloc 1,3 litre TCe H5HT essence, mais aussi des diesels DCi de la même origine.

Il se trouve justement que Mercedes prépare l’arrivée d’une nouvelle génération de compacte dans sa gamme, la Cla troisième du nom. L’auto existera en version 100% électrique, avec une architecture 800 volts du dernier cri et une efficience de haut niveau promise par les communicants du constructeur.

Mais aussi avec un bon vieux moteur thermique essence pour ceux qui ne sont pas prêts à passer à l’électrique, avec un bloc 2,0 litres turbo sur les versions cœur de gamme. Fini le 1,3 litre Renault, donc. Enfin, pas tout à fait : il proviendra de la coentreprise Horse, rassemblant Renault et Geely dans une entité spécialisée dans la production de groupes motopropulseurs essence et hybride. Et ce bloc-là sera précisément fabriqué chez Geely en Chine. Oui, un moteur thermique chinois dans une nouvelle Mercedes !

Une finalisation chez Mercedes, quand même

Rappelons que Geely possède désormais 10% de Mercedes-Benz, ce qui contribue sans doute à l’arrivée de ce moteur sous le capot de la CLA. D’après les journalistes de CarNewsChina, ce bloc fabriqué par Geely développera 250 chevaux et 360 Nm de couple. Si le bloc sera bien assemblé en Chine, il recevra ensuite en Allemagne son pot catalytique compatible chez Mercedes et mis en conformité avec les normes européennes. Avec une mise au point assurée par des ingénieurs du constructeur allemand. Mais oui, la nouvelle compacte premium allemande roulera bien avec un bloc essence chinois.