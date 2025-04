Après la Scandinavie, le futur Mercedes GLB électrique poursuit ses essais en Allemagne.

Le futur Mercedes Glb électrique circule désormais en Allemagne où il poursuit ses essais routiers. Après l’avoir perdu de vue en Scandinavie, les chasseurs de scoop ont retrouvé la trace des prototypes de ce nouveau modèle en train de se déplacer dans les alentours du circuit du Nürburgring, en plein cœur du Massif de l’Eifel.

Le temps des essais n’est pas encore terminé pour ce modèle qui devrait être commercialisé vers la mi-2026 et il faudra encore engranger de nombreux kilomètres pour les essayeurs de Mercedes afin de finaliser la mise au point. Il s’agit en effet d’un tout nouveau modèle même s’il doit afficher, en ce qui concerne son style, de nombreux points communs avec le modèle actuel.

Une technologie dernier cri

Le SUV Mercedes GLB électrique sera l’un des prochains nouveaux modèles à utiliser la nouvelle plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) inaugurée par la berline-coupé quatre portes Mercedes CLA. Cette base technique modulable et multi-énergies va permettre au Mercedes GLB de bénéficier des tout derniers progrès de la technique en ce qui concerne les véhicules 100 % électriques. Cette base technique ne sera pas la seule nouveauté en ce qui concerne les plateformes chez Mercedes puisque les futures Mercedes Classe C et Mercedes Classe E est leurs dérivés SUV utiliseront la nouvelle base technique MB.EA.

MMA, la nouvelle plateforme à l’architecture 800 volts

La plateforme dispose en effet d’une architecture 800 volts (recharge jusqu’à 300 kW), elle reçoit de plus un contenu technologique dernier cri avec un supercalculateur associé à de l’intelligence artificielle. Et à bord, le Mercedes GLB devrait disposer de l’écran évolué MBUX Superscreen associé au système d’exploitation MB.OS.

L’autonomie devrait dépasser les 750 km

Le Mercedes GLB électrique devrait arriver le premier sur le marché avant les versions thermiques électrifiées. Le Mercedes GLB EQ devrait utiliser les mêmes motorisations électriques que la CLA avec des batteries de 58 kWh pour l’entrée de gamme et jusqu’à 85 kWh. Avec la plus grosse batterie, le futur Mercedes GLB EQ devrait dépasser les 750 km d’autonomie.