26 millions de dollars : la Ferrari neuve la plus chère du monde, c'est elle

Dans le monde des collectionneurs les plus fortunés, les modèles ayant un petit plus sont sans surprise les plus recherchés. Voici par exemple le cas de la Ferrari neuve la plus chère du monde : il s'agit d'une Daytona SP3 numérotée "599+1" adjugée par le spécialiste des enchères RM Sotheby's la bagatelle de 26 millions de dollars. Une vente réalisée en marge de la Monterey Car Week.

Les 599 premiers exemplaires de la Ferrari Daytona SP3 étaient déjà exceptionnels avec une production très limitée et un moteur V12 atmosphérique sous le capot. Celle-ci pousse le curseur encore plus loin avec une numérotation spécifique, une présentation unique et un objectif très apprécié de financement d'une action caritative. Cerise sur le gâteau, sa médiatisation en tant que Ferrari neuve la plus chère du monde rend l'auto encore plus mémorable pour les fans.

Une propulsion de 840 chevaux

Pour rappel, la Ferrari Daytona SP3 embarque un bloc V12 6,5l de 840 chevaux pour 697 Nm de couple. Une artillerie associée à une boîte séquentielle sept rapports lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et le 0 à 200 km/h en 7,4 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 340 km/h.