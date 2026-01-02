DS Automobile diffuse une fausse vidéo de son vrai nouveau SUV, le DS N°7

Ds Automobiles enchaîne les lancements importants. L’année dernière, la marque « premium » du groupe Stellantis a commercialisé la N°8, son nouveau haut de gamme, avant de lancer la N°4 (version restylée de la DS 4).

Cette année 2026, le constructeur lancera ce qui est probablement son modèle le plus important : le N°7, remplaçant le DS 7 dont la carrière avait commencé en 2017 (sous le nom DS 7 Crossback).

Une première vidéo officielle du DS N°7

Après l’image en fuite d’il y a quelques semaines, montrant le véhicule de façon schématique sans camouflage grâce à une fuite au sein de l’organisme validant la propriété des dessins industriels, voilà cette fois une publication officielle montrant ce nouveau DS N°7.

Elle vient d’être diffusée notamment sur LinkedIn par le directeur de DS Automobiles Xavier Peugeot et prend la forme d’une vidéo montrant l’auto de trois quarts avant puis depuis le trois quarts arrière. Elle est totalement virtuelle et a été générée via l’intelligence artificielle. Quant au véhicule, il arbore toujours une grosse couche de camouflage mais permet d’étudier sa silhouette, identique à celle vue dans la précédente fuite.

Un cousin « premium » du Peugeot 3008

Cette nouvelle DS N°7 utilisera la même plateforme que la N°8, la STLA Medium qu’on trouve aussi sur les Peugeot 3008, Opel Grandland, Jeep Compass et autres Citroën C5 Aircross. Elle laissera probablement le choix entre des motorisations thermiques à hybridation légère, hybrides rechargeables et 100 % électriques comme sur ces véhicules cousins du groupe Stellantis.