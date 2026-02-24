Polestar nous dévoile son plan produit avec pas moins de quatre nouveaux modèles d’ici à 2028

Le proverbe dit que petit à petit l’oiseau fait son nid. Cette maxime conviendrait parfaitement à Polestar. Le constructeur, propriété de Geely continue d’étendre sa gamme, mais également ses parts de marché.

Aujourd’hui, la gamme se compose de la « 2 », la berline historique, le premier modèle de Polestar, mais également la « 4 » le SUV sans lunette arrière et la « 3 », un autre SUV. Prochainement arrivera la « 5 », un grand crossover dont les livraisons débuteront cet été. Mais c’est loin d’être fini puisqu’une vaste offensive va débarquer.

Ainsi, cela va commencer par une nouvelle variante de la Polestar 4, le modèle le plus vendu actuellement de la marque. Cette nouvelle version va reposer sur la même technologie et vise désormais une clientèle plus large grâce à une polyvalence accrue. Cette nouveauté conjuguera l’espace d’un break et la polyvalence d’un SUV. Son lancement est prévu pour la fin de l’année, avec des livraisons attendues au quatrième trimestre 2026.

Ensuite, arrivera une nouvelle génération de la « 2 » qui représente la pierre angulaire de la marque avec plus de 190 000 voitures vendues dans le monde. La seconde génération sera entièrement nouvelle et le lancement est attendu au début de l’année 2027.

Enfin, en 2028, Polestar fera ses débuts sur le segment des SUV urbains premium avec le Polestar 7. Sans nous en dire trop, la marque prévoit un « véhicule innovant, axé sur la performance, à un prix attractif et fabriqué en Europe ».

Beaucoup de nouveautés donc, mais une chose est sûre les modèles de Polestar resteront toujours 100% électriques.