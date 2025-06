On connaît le prix des Polestar en France (et c'est cher)

Ça fait des années qu’on attend l’arrivée de Polestar en France, cette marque électrique du groupe chinois Geely qui peine à prendre son envol sur le marché automobile européen face aux nouveaux arrivants comme BYD.

Mais cette fois ça y est, Polestar lance officiellement la commercialisation de ses modèles sur notre marché. Pour l’instant, la marque en propose trois : la berline 2 positionnée en face des Tesla Model 3 et autres Hyundai Ioniq 6, le SUV 3 plutôt placé sur le terrain des Mercedes EQE SUV et autres BMW iX et le SUV 4 à peine moins gros au profil façon coupé.

La Polestar 2 à partir de 46 800€

Et ces tarifs se révèlent assez chers quand on les place dans l’environnement concurrentiel. Pour la berline 2, il faudra compter au moins 46 800€ pour la version Standard Range Single Motor de 272 chevaux à batteries de 70 kWh (autonomie WLTP 554 km), à comparer aux 39 990€ d’une Tesla Model 3 de base. Son addition grimpe à 49 800€ pour la Long Range Single Motor à grosses batteries de 82 kWh (autonomie WLTP 659 km), contre 44 990€ pour la Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion. Pour la variante bimoteur Performance, le prix est de 63 300€ au minimum là où la Tesla Model 3 Performance revient 57 490€.

Le Polestar 4 à partir de 61 800€

Le Polestar 4 affiche probablement le meilleur rapport prix-prestations des trois modèles par rapport à la concurrence avec un tarif de base fixé à 61 800€ pour la variante Long Range Single Motor de 272 chevaux (batteries de 100 kWh et autonomie WLTP de 620 km). L’addition peut grimper jusqu’à 79 300€ pour la variante Long Range Performance de 544 chevaux mais il faut rappeler qu’un Audi Q6 e-tron Sportback de base demande déjà 74 570€.

Le Polestar 3 à partir de 79 800€

Quant au gros Polestar 3, il demande au minimum 79 800€ pour sa version Loing Range Single Motor de 299 chevaux à batterie de 111 kWh (autonomie maximale de 706 km) et monte jusqu’à 91 800€ pour sa version Performance de 517 chevaux. Il n’est donc plus très loin du cousin Lotus Eletre dont la version 600 (612 chevaux) se négocie à partir de 101 590€. Et il se retrouve aussi en concurrence au sein du groupe Geely avec le Volvo EX90, facturé 89 500€ en prix de base.

Tous ces modèles sont richement équipés dès la finition de base et bénéficient de très bonnes performances de charge en courant continu, mais leur carrière risque de ne pas être si facile chez nous avec des prix à ce niveau.