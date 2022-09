Polestar 3, future star des SUV électriques ?

Il y a quelques jours, Citroën décidait enfin d'enterrer la hache de guerre avec Polestar. Après des années de bataille juridique visant à empêcher la nouvelle marque électrifiée de Volvo de venir en France pour une sombre histoire de logo, la division sportivo-luxueuse du constructeur suédois va pouvoir vendre ses modèles chez nous comme elle le fait déjà sur d'autres marchés d'Europe. Sa gamme se limite pour l'instant à une berline familiale compacte, la « 2 », idéalement taillée pour voler dans les plumes de la Tesla Model 3. Mais après le gros coupé sportif élitiste hybride « 1 » désormais retiré du catalogue, Polestar s'apprête à introduire d'autres nouveautés appelées à être commercialisées chez nous : la grande berline ultra-sportive « 5 », mais surtout le SUV « 3 ».

Cousin du nouveau Volvo EX90 100% électrique dont la présentation officielle interviendra le 9 novembre 2022, le Polestar 3 reposera sur la même plateforme technique. Mais il profitera d'une mise au point davantage tournée vers le dynamisme avec un design nettement plus sportif. Le style de ce Polestar 3 est d'ailleurs déjà connu : il y a quelques mois, le constructeur a publié les premières images officielles de la bête. Et le voilà à nouveau affiché sans camouflage dans un nouveau teaser officiel montrant sa poupe joliment fuyante.

Plus de 600 kilomètres d'autonomie ?

On sait déjà que ce Polestar 3 développera plus de 500 chevaux dans sa version la plus puissante (Performance Pack) et qu'il pourrait dépasser les 600 kilomètres d'autonomie maximale. Pour cela, il comptera très probablement sur des batteries à la taille conséquente. Long de 4,9 mètres, il se situera entre un Tesla Model Y (4,75 mètres) et un Model X (5,03 mètres). Il devrait ainsi se ranger dans la catégorie des grands SUV familiaux électriques où évoluent déjà le BMW iX et le Tesla Model X. Sa présentation officielle interviendra le 12 octobre prochain au Danemark dans un événement dédié.