Fiat Ducato : l'électrique voit grand !

Ils s'appellent Cargo Box et ce sont en fait les nouvelles "caisse grand volume" pouvant équiper tous les grands utilitaires électriques de Stellantis, Fiat E-Ducato, Peugeot e-Boxer, Citroën ë-Jumper et Opel Movano-e. Ces nouvelles versions sont toutes construites directement à Atessa en Italie, au sein de l'usine Stellantis entièrement dédiée aux grands utilitaires.

Plus de 20 m3 de volume utile

Le Cargo Box est réalisé sur la base du châssis cabine électrique en L3 ou L4. Il est équipé d'un moteur électrique développant 200 kW, soit environ 270 chevaux, et un couple maximal de 410 Nm. La batterie, d'une capacité de 110 kWh, apporte une autonomie annoncée de 323 kilomètres.

L'avantage des caisses grand volume est leur… volume. Il est ici de 18,3 m3 et les dimensions intérieures de cette caisse sont également très généreuses : une longueur au plancher de 4 230 millimètres, une largeur de 2 032 mm et une hauteur de 2 150 mm. Mais il sera possible d'avoir encore plus de place avec la version L4. Là, le volume utile sera de 20,5 m³, avec une longueur utile de 4,5 mètres et une hauteur de 2,30 m.

Stellantis profite de ce lancement pour proposer désormais de série le chargeur de 22 kW. Ce chargeur en courant alternatif permet une recharge complète en 6 heures, réduisant de moitié le temps de charge par rapport à la précédente solution de 11 kW. Ce qui fait que le véhicule peut désormais être entièrement rechargé durant la nuit.

Les tarifs de ces véhicules n'ont pas été communiqués.