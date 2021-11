Essai - Fiat E-Ducato 2021: l'électrique qui s'est fait attendre

Grand fourgon électrique À partir de 55 900 € HT

Annoncé depuis longtemps et attendu tout autant, plus de deux ans tout de même, le Fiat E-Ducato vient enfin de prendre la route. Comme la lettre E l’indique, ce Ducato est totalement électrique. Il se déplace donc en silence, peut entrer dans toutes les zones de circulation et respecte tous les codes d’un grand fourgon. Il est en fait un Fiat Ducato normal mais avec un moteur électrique et des batteries. L’offre sur ce E-Ducato est d’ailleurs aussi vaste que sur le thermique. Fourgon bien sûr, mais aussi châssis-cabine et bientôt fourgon vitré pour le transport de personnes. S’agissant des fourgons, le Fiat E-Ducato se décline autour de trois longueurs (M, L et XL) et trois hauteurs (H1, H2, H3). Le plus petit de tous est le M H1 de 5,4 mètres de long pour 2,24 m de haut. Il accepte 10 m³ de volume utile. Quant au plus imposant, le XL H3, il s’affiche à 6,36 m de long et 2,76 m de haut. Son volume utile est de 17 m³. Ces données volumétriques sont d’ailleurs celles du Ducato thermique. Normal : les batteries étant installées sous le plancher du véhicule, les volumes utiles sont totalement conservés sur tous les modèles. Idem pour les longueurs et hauteurs utiles. Les charges utiles sont-elles pénalisées par le poids des batteries. Elles sont d’environ 1 tonne sur les modèles 47 kWh et aux alentours des 800 kg avec les 79 kWh. Globalement, plus le véhicule est grand plus la charge utile diminue, c’est assez logique. Ainsi, le plus grand des E-Ducato, le XL H3 17 m³ en 79 kWh n’accepte que 690 kg de charge.

Deux capacités de batterie

Sous le capot prend place un moteur synchrone à aimant délivrant une puissance de 90 kW, soit environ 122 chevaux, et un couple maximal de 280 Nm. Sous le plancher, les batteries de deux capacités au choix, 47 kWh ou 79 kWh. Avec la première, le E-Ducato est annoncé à 170 kilomètres d’autonomie en cycle mixte et 235 kilomètres en cycle urbain. Avec la 79 kWh, cette valeur passe à 280 km en mixte et 370 kilomètres en urbain. À noter que la vitesse de ce Ducato électrique est limitée à 100 km/h. Côté recharge, le E-Ducato est proposé avec un chargeur 7 kW pour les batteries 47 kWh et 11 kW pour les véhicules équipés d'une batterie de 79 kWh. Quant au chargeur rapide de 50 kW, qui apporte 100 kilomètres d’autonomie en 30 minutes, il est une option facturée 2 350 € HT.