Ford E-Transit Courier, l'urbain électrique

Le Ford Transit Courier est le petit fourgon de la fratrie. Enfin petit… C'est qu'il a bien grandi, ce p'tit Courier ! 18 centimètres de plus d'une génération à l'autre. C'est beaucoup… au point de quasiment rattraper son frère, le Transit Connect.

Dans le détail, le Ford Transit Courier a pris des centimètres à tous les niveaux : 18 dans la longueur, un peu moins de 3 en largeur et 8 en hauteur, sans oublier les 20 cm pris par l'empattement. Ce qui fait qu'il atteint 4,33 mètres en longueur, 2,07 m en largeur avec les rétros et 1,82 mètre de haut, le tout réalisé sur un empattement de 2,69 m. Évidemment, ces gains de dimensions extérieures se retrouvent dans les capacités utilitaires. Le volume utile gagne 25 % en passant de 2,3 à 2,9 m3. La longueur au plancher gagne 18 centimètres, la hauteur utile est désormais de 1,26 mètre, contre 1,24 m sur l'ancien modèle, et la largeur entre les passages de roues gagne 20 centimètres pour atteindre 1,22 m, permettant d'embarquer deux Europalettes.

Grand… comme un Connect

Ces nouvelles dimensions font que le Courier n'est plus une petite fourgonnette comme avant mais une quasi-standard. Il est presque aussi grand que son frère le Transit Connect, qui ne le dépasse plus que de dix petits centimètres. C'est tout de même curieux chez un constructeur de proposer deux fourgonnettes quasiment identiques… Une seule explication possible : ce Ford Courier est un vrai véhicule Ford tandis que le Connect est un clone du Volkswagen Caddy, au nom des accords de partenariat entre les deux marques.



Le Courier existe en version thermique depuis un an et se voit décliner aujourd'hui en modèle électrique. Il s'appelle alors Ford E-Transit Courier et, si ce n'est ce nom, rien ne le distingue de son frère Diesel : même ligne, mêmes dimensions extérieures et mêmes capacités d'emport à l’exception bien entendu de la charge utile. Le style tout d'abord. Réussi sans aucun doute avec cette face avant originale et stylée. Les dimensions et capacités ensuite. Comme évoqué plus haut, le Courier est un utilitaire taillé pour l'urbain. Ni très haut ni trop long, il pourra aller partout, accéder aux parkings souterrains et aux zones limitées par des barres de hauteurs. La charge utile est de 700 kilos au maximum, le poids total autorisé en charge étant de 2250 kilos. C'est pour cette raison que la charge utile est ici supérieure aux thermiques standards, qui tournent eux autour des 680 kilos. Elle est en revanche bien inférieure aux thermiques à charge utile augmentée où elle est alors supérieure à 850 kilos.