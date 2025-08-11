Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Il gagne une course de Nascar puis se casse la clavicule en tombant de sa voiture !

Dans Sport Auto / Autres sports auto

Cédric Pinatel

3  

Connor Zilisch vient de remporter une épreuve prestigieuse du championnat de Nascar sur la piste de Watkins Glen au terme d’une course musclée. Hélas, il n’a pas eu le temps de célébrer et a fini sur une civière après un geste malheureux.

Il gagne une course de Nascar puis se casse la clavicule en tombant de sa voiture !
Le pilote Connor Zilisch juste après sa victoire à Watkins Glen et juste avant sa chute. Image : Twitter (X).

Connor Zilisch dispute le championnat Xfinity Series de la Nascar, sorte de seconde division de cette discipline très suivie aux Etats-Unis (dont les spectateurs se passionnent avant tout pour la Nascar Cup Series qui rassemble toutes les têtes d’affiche).

Le week-end dernier, la série faisait escale sur le célèbre circuit routier de Watkins Glen, l’une des rares épreuves du championnat à ne pas se disputer sur un ovale (il y en a toujours quelques-unes comme en Indycar). Et c’est lui qui a fini par s’y imposer après une lutte musclée en course, où il a notamment envoyé dans le mur l’un de ses rivaux (le malheureux Shane van Gisbergen).

Une célébration qui se finit mal

Connor Zilisch a donc célébré comme il se doit cette belle victoire, en montant carrément sur le toit de sa Chevrolet. Hélas, il a trébuché exactement à ce moment et a violemment percuté le sol. Résultat des courses ? Une clavicule cassée, qui a obligé Connor Zilisch à repartir du circuit sur une civière.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies x-twitter en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Les conséquences auraient pu être plus graves au vu de sa chute, mais le pilote a dû déclarer forfait pour la course de Nascar Cup Series qu’il devait aussi disputer sur le même week-end.

Leader du championnat Xfinity Series

Grâce à cette victoire, Connor Zilisch est désormais le leader du championnat Xfinity Series de la Nascar. Sera-t-il remis à temps pour la prochaine manche prévue le 22 août ? Ah, ces fichus accidents domestiques…

3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/