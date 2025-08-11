Il gagne une course de Nascar puis se casse la clavicule en tombant de sa voiture !

Connor Zilisch dispute le championnat Xfinity Series de la Nascar, sorte de seconde division de cette discipline très suivie aux Etats-Unis (dont les spectateurs se passionnent avant tout pour la Nascar Cup Series qui rassemble toutes les têtes d’affiche).

Le week-end dernier, la série faisait escale sur le célèbre circuit routier de Watkins Glen, l’une des rares épreuves du championnat à ne pas se disputer sur un ovale (il y en a toujours quelques-unes comme en Indycar). Et c’est lui qui a fini par s’y imposer après une lutte musclée en course, où il a notamment envoyé dans le mur l’un de ses rivaux (le malheureux Shane van Gisbergen).

Une célébration qui se finit mal

Connor Zilisch a donc célébré comme il se doit cette belle victoire, en montant carrément sur le toit de sa Chevrolet. Hélas, il a trébuché exactement à ce moment et a violemment percuté le sol. Résultat des courses ? Une clavicule cassée, qui a obligé Connor Zilisch à repartir du circuit sur une civière.

Les conséquences auraient pu être plus graves au vu de sa chute, mais le pilote a dû déclarer forfait pour la course de Nascar Cup Series qu’il devait aussi disputer sur le même week-end.

Leader du championnat Xfinity Series

Grâce à cette victoire, Connor Zilisch est désormais le leader du championnat Xfinity Series de la Nascar. Sera-t-il remis à temps pour la prochaine manche prévue le 22 août ? Ah, ces fichus accidents domestiques…