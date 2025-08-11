Il gagne une course de Nascar puis se casse la clavicule en tombant de sa voiture !
Connor Zilisch vient de remporter une épreuve prestigieuse du championnat de Nascar sur la piste de Watkins Glen au terme d’une course musclée. Hélas, il n’a pas eu le temps de célébrer et a fini sur une civière après un geste malheureux.
Connor Zilisch dispute le championnat Xfinity Series de la Nascar, sorte de seconde division de cette discipline très suivie aux Etats-Unis (dont les spectateurs se passionnent avant tout pour la Nascar Cup Series qui rassemble toutes les têtes d’affiche).
Le week-end dernier, la série faisait escale sur le célèbre circuit routier de Watkins Glen, l’une des rares épreuves du championnat à ne pas se disputer sur un ovale (il y en a toujours quelques-unes comme en Indycar). Et c’est lui qui a fini par s’y imposer après une lutte musclée en course, où il a notamment envoyé dans le mur l’un de ses rivaux (le malheureux Shane van Gisbergen).
Une célébration qui se finit mal
Connor Zilisch a donc célébré comme il se doit cette belle victoire, en montant carrément sur le toit de sa Chevrolet. Hélas, il a trébuché exactement à ce moment et a violemment percuté le sol. Résultat des courses ? Une clavicule cassée, qui a obligé Connor Zilisch à repartir du circuit sur une civière.
Les conséquences auraient pu être plus graves au vu de sa chute, mais le pilote a dû déclarer forfait pour la course de Nascar Cup Series qu’il devait aussi disputer sur le même week-end.
Leader du championnat Xfinity Series
Grâce à cette victoire, Connor Zilisch est désormais le leader du championnat Xfinity Series de la Nascar. Sera-t-il remis à temps pour la prochaine manche prévue le 22 août ? Ah, ces fichus accidents domestiques…
