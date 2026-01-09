Première Mondiale pour le Hyundai Staria électrique

Pour la première fois, Hyundai présente la version électrique du Staria, le grand monospace capable de transporter jusqu’à 9 passagers. Lancé en 2021 en Asie, le Staria est arrivé sur nos routes en 2023 équipé d’une motorisation hybride. Il est exposé au salon de Bruxelles dans sa version restylée qui arrivera sur nos routes en 2026.

Le constructeur coréen s’est contenté de petites évolutions. Celles-ci se limitent à la partie avant. Elles concernent le bouclier, la calandre et les projecteurs qui recevront de nouveaux graphismes. À bord, le volant a été repensé tout comme les écrans numériques (instrumentation et infodivertissement) plus modernes.

Ce van familial, long de 5,25 mètres peut transporter jusqu’à 9 personnes. Il se distingue par son habitacle spacieux et très modulable. Ce dernier peut proposer des configurations en 7 ou 9 places, répondant aux besoins des familles comme des professionnels. Le confort est assuré par des sièges ventilés, des portes coulissantes électriques et de nombreux équipements spécifiques comme la caméra de surveillance arrière et l’interphone intégré, pour améliorer la communication à bord. Malgré un double affichage numérique, le van conserve des commandes physiques.

Le Staria se repose sur une batterie de 84 kWh et sur une architecture 800 volts, capable d’accepter des puissances de recharge élevées (jusqu’à 350 kW). Un atout pour ce van massif, destiné au transport de personnes, et généralement très gourmand en énergie. Le nouveau Hyundai Staria électrique peut parcourir 400 km (WLTP) en une charge et tracter jusqu’à 2 tonnes grâce à son moteur de 218 ch. Le grand monospace de Hyundai fera face aux transporteurs comme l’ID Buzz ou le Mercedes EQV.