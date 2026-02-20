Pour mener à bien notre enquête, nous avons épluché dans le détail des centaines d'annonces en prenant soin de faire usage des filtres et donc de sélectionner uniquement des modèles dotés de série (ou en option) des équipements cités ci-dessous.

Mais il est bon de préciser que certains, comme la caméra de recul ou le Carplay, étaient parfois indisponibles ou peu présents, réduisant fortement l'offre en occasion. Dès lors, nous avons privilégié les secondes mains disposant "au minimum" des quatre autres équipements.

Boîte automatique

GPS

Caméra de recul ou radar de recul

Climatisation

Bluetooth

Carplay



Après plus de quinze années de carrière, la citadine de la marque aux anneaux a toujours autant de succès sur le marché de la seconde main. Cette deuxième génération, apparue fin 2018, n'est déclinée qu'en cinq portes (Sportback). Si le système Carplay n'est disponible que sur une faible quantité de modèles pour l'instant, tout le reste y est bien présent que ce soit de série, ou en option. Pour ce qui est des tarifs, comptez environ 20 000 € pour une auto âgée de 6/7 ans. Vu une Desing Luxe S Tronic 7 de mars 2019 avec 84 500 km au compteur à 19 800 €.

Dacia Sandero Stepway II Phase 2

Comparée à la toute première Sandero, lancée en 2008, la seconde génération s'affiche avec des équipements, toutes proportions gardées, dignes d'une auto haut de gamme. Toutefois, pour profiter d'un choix assez vaste, il faudra faire l'impasse sur la boîte auto et le Carplay car peu de versions en sont dotés à ce jour. Coté offre, se sont surtout les versions Stepway les plus présentes animées par le bloc 0.9 Tce 90 ch ou le 1.0 Tce 100 ch. Vu chez un particulier une 0.9 Tce 90 ch de septembre 2017 et 56 300 km à 9 500 €. Vu également une 1.0 Tce 100 ch de septembre 2020 ayant 29 000 km à 12 000 €.



Avec ses 3,57 m de longueur, la 500 s'impose comme l'une des citadines les plus à l'aise en ville. Et si vous y ajoutez des équipements qui facilitent les déplacements et les stationnement, c'est le top. Seul regret, l'absence d'une caméra de recul avec, à la place, une aide au parking. C'est déjà pas mal. Coté offre en occasion, ce n'est pas l'affluence mais quelques bons plans sont néanmoins possibles. Ainsi, nous avons trouvé une 1.2 69 ch Star de décembre 2019 n'ayant que 32 000 km pour à peine 10 000 €.



Commercialisée depuis le printemps 2017, la Fiesta de sixième génération poursuit la carrière des opus précédents. Ses atouts, un équipement de série pléthorique pour des tarifs très attractifs en occasion. Et désormais, cette citadine s'affiche selon le niveau de finition avec des accessoires haut de gamme comme entre autres, la caméra de recul ou le Carplay... Pour ce qui est des moteurs, le 1.0 Ecoboost 100 ch s'impose dans les annonces. Ainsi, nous avons repéré chez un particulier une ST Line de novembre 2019 ayant parcouru 68 500 km à 12 800 €.



Commercialisée depuis octobre 2020, la citadine coréenne n'a rien à envier à la concurrence française et européenne en matière d'équipements. Depuis déjà quelques années, la gamme se voit dotée de ce qu'il y a de plus hight-tech tant en sécurité qu'en confort. Cette troisième génération d'i20 ne déroge pas à la règle. Et cerise sur le gâteau, les tarifs en seconde main restent attractifs. Nous avons repéré à travers les annonces, chez un négociant toutes marques, une 1.0 T-GDI 100 ch Active DCT 7 d'août 2020 ayant parcouru 64 000 km à 15 000 €.



C'est au cours de l'hiver 2017 que le cinquième opus de la Micra voit le jour. Et dès son lancement, la gamme s'affiche avec un équipement de série pléthorique, dès les premiers niveaux de finition. Mais pour pouvoir compter sur une dotation plus hight tech, il faudra se tourner vers des modèles récents et viser au minimum le milieu de gamme N-Connecta ou Tekna. Une déception toutefois, la rareté des versions à boîte automatique. Nous trouvé chez un négociant une 1.0 IG-T 100 ch Teckna d'août 2020 et 68 500 km au compteur pour 11 900 €.



Avec l'arrivée de la sixième génération de Clio, ce cinquième opus risque fort de voir le nombre d'annonces de modèles d'occasion augmenter. Résultat : du choix et des tarifs qui vont baisser, compte tenu de la concurrence. Et déjà quelques bonnes affaires sont possibles. Au menu principalement des 1.0 Tce 90 et 1.0 Tce 100 ch. Si les versions à boîte mécanique dominent, et celles à boîte automatique sont moins présentes, il y en a quand même. Nous avons déniché chez un négociant une 1.0 Tce 90 ch Intens BVA6 de janvier 2021 et 53 000 km au compteur à 12 800 €. Vu également, une 1.0 Tce 90 ch Intens BVA de novembre 2021 ayant parcouru 29 000 km à 15 900 €.



Trop récente, la cinquième génération de Swift est encore peur présente en seconde main. Peu importe, cet opus 4 est en mesure de satisfaire la majorité des utilisateurs en quête d'une citadine maniable et pratique au quotidien. Mis à part le système Carplay, absent, cette Swift se dote des équipements qui facilitent les déplacements urbains. Au menu des motorisations, c'est le 1.2 Dualjet 83 ch Hybrid qui s'impose dans l'offre. Quant aux tarifs, les prix démarrent aux alentours des 15 000 €/16 000 € pour un modèle de 3-4 ans. Vu chez un particulier une Pack auto CVT de juin 2022 et 35 000 km à 15 000 €.



Si la marque japonaise est bien connue pour commercialiser des véhicules hybrides depuis des années, y compris la Yaris, nous avons néanmoins préféré vous proposer une version essence. Et c'est la 1.0 VVT-I 70 ch qui trône dans les annonces. Un bloc amplement suffisant pour circuler en ville. Et hormis la transmission automatique, rare en occasion, elle s'offre l'ensemble des équipements que nous avons sélectionnés. Quant aux tarifs, comptez environ 13 000 € comme billet d'entrée. Vu une France Business d'août 2020 avec 34 000 km an compteur à 13 400 €.



La célèbre ''fourmi'' vient de souffler sa huitième bougie et à ce jour, sa célébrité n'est nullement altérée. Pour preuve, l'offre en seconde main est pléthorique et notamment avec notre sélection d'équipements. Pour ce qui est de la mécanique, le 1.0 TSI 95 ch trois cylindres arrive en tête des propositions et est amplement suffisant pour un usage urbain. Côté transmission, on retrouve la bien connue DSG 7. Quant aux tarifs, prévoyez un chèque d'entrée d'environ 15 000 €. Vu chez un particulier une Confortline 5p. De décembre 2018 et 59 000 km à 14 900 €.