Un « pack baroudeur » à l'essai pour la nouvelle génération du SUV Hyundai Tucson qui arrivera sur le marché en 2027

Paul Pellerin

SCOOP – Les essais hivernaux de la future génération du SUV Hyundai Tucson se poursuivent. Après avoir découvert des prototypes de cette nouvelle génération sur les routes allemandes au mois de novembre, c’est désormais une version « baroudeuse » qui participe à des essais de mise au point.

Le SUV Hyundai Tucson est un modèle d’importance pour la marque coréenne. Depuis ses débuts en 2004, ce modèle connait un beau succès en Europe. En France, l’an dernier, l’actuelle génération de ce modèle s’est classée à la 23e place des véhicules les plus vendus dans notre pays. Autant dire que le renouvellement d’un tel modèle fait l’objet de toutes les attentions de la part du constructeur coréen.

Proposé sur le marché français avec deux motorisations hybrides (full hybride et hybride rechargeable), le Hyundai Tucson est également disponible en deux et quatre roues motrices, la première motorisation offrant le choix entre les deux possibilités, la seconde n’est disponible qu’en deux roues motrices (traction). Cette offre devrait perdurer avec la nouvelle génération.

C’est la poursuite des essais de la nouvelle génération du SUV Hyundai Tucson qui sera lancée en 2027. Cette fois, il s’agit d’une version spéciale baptisée XRT comme ce qui est indiqué sur les jantes de ce modèle. Il s’agit d’un « pack baroudeur » qui améliore la conduite en tout terrain.
La version XRT du Tucson pourrait être disponible en Europe

Afin de donner un peu de fun à ce modèle, Hyundai devrait proposer une version spéciale au look « baroudeur ». C’est un prototype de cette version qui a été photographié par nos chasseurs de scoop. Bien que ce modèle soit recouvert de bâches (un camouflage spécial qu’apprécie tout particulièrement le constructeur coréen), on distingue sur les photos la présence de jantes spéciales ornées du logo XRT, du nom de cette version améliorée qui est vendue, avec l’actuelle génération du Tucson, sur le marché nord-américain. Mais la présence et les essais effectués en Scandinavie indiqueraient que les automobilistes européens puissent avoir droit, eux aussi, à ce « pack baroudeur ». En ce qui concerne le design général de ce modèle, il sera proche de celui du dernier Hyundai Santa Fe, affichant un aspect cubique et des lignes tranchées.

Chez Hyundai, comme chez le partenaire Kia on adore recouvrir les prototypes de grandes bâches. Malgré leur présence, on voit bien que ce nouveau modèle se convertit au design « cubique » initié par le grand frère Hyundai Santa Fe.
« Pack baroudeur » XRT, pas uniquement esthétique

Sans modifier complètement le Hyundai Tucson, ce « pack baroudeur » va lui apporter un petit plus pour ceux qui veulent s’essayer à la conduite « hors route ». Car en plus de jantes au design spécifiques et affichant le logo XRT, ce pack adopte des pneus spéciaux Continental particulièrement adaptés à la conduite sur terrain meuble. Les pare-chocs avant et arrière sont redessinés pour de meilleurs angles d’attaque et de fuite et des éléments spécifiques tels que des plaques de protection protègent le soubassement à l’avant et à l’arrière. Enfin, une garde au sol légèrement relevée par rapport au modèle « normal » et des barres de toit plus hautes renforceront le côté exclusif de cette version.

