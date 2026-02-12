Le SUV Hyundai Tucson est un modèle d’importance pour la marque coréenne. Depuis ses débuts en 2004, ce modèle connait un beau succès en Europe. En France, l’an dernier, l’actuelle génération de ce modèle s’est classée à la 23e place des véhicules les plus vendus dans notre pays. Autant dire que le renouvellement d’un tel modèle fait l’objet de toutes les attentions de la part du constructeur coréen.

Proposé sur le marché français avec deux motorisations hybrides (full hybride et hybride rechargeable), le Hyundai Tucson est également disponible en deux et quatre roues motrices, la première motorisation offrant le choix entre les deux possibilités, la seconde n’est disponible qu’en deux roues motrices (traction). Cette offre devrait perdurer avec la nouvelle génération.

La version XRT du Tucson pourrait être disponible en Europe

Afin de donner un peu de fun à ce modèle, Hyundai devrait proposer une version spéciale au look « baroudeur ». C’est un prototype de cette version qui a été photographié par nos chasseurs de scoop. Bien que ce modèle soit recouvert de bâches (un camouflage spécial qu’apprécie tout particulièrement le constructeur coréen), on distingue sur les photos la présence de jantes spéciales ornées du logo XRT, du nom de cette version améliorée qui est vendue, avec l’actuelle génération du Tucson, sur le marché nord-américain. Mais la présence et les essais effectués en Scandinavie indiqueraient que les automobilistes européens puissent avoir droit, eux aussi, à ce « pack baroudeur ». En ce qui concerne le design général de ce modèle, il sera proche de celui du dernier Hyundai Santa Fe, affichant un aspect cubique et des lignes tranchées.

« Pack baroudeur » XRT, pas uniquement esthétique

Sans modifier complètement le Hyundai Tucson, ce « pack baroudeur » va lui apporter un petit plus pour ceux qui veulent s’essayer à la conduite « hors route ». Car en plus de jantes au design spécifiques et affichant le logo XRT, ce pack adopte des pneus spéciaux Continental particulièrement adaptés à la conduite sur terrain meuble. Les pare-chocs avant et arrière sont redessinés pour de meilleurs angles d’attaque et de fuite et des éléments spécifiques tels que des plaques de protection protègent le soubassement à l’avant et à l’arrière. Enfin, une garde au sol légèrement relevée par rapport au modèle « normal » et des barres de toit plus hautes renforceront le côté exclusif de cette version.