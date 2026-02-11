La nouvelle Twingo ne ressemble pas du tout à une auto invendable dans sa finition de base

La nouvelle Renault Twingo de quatrième génération va-t-elle déferler sur nos routes cette année ? Nous l’essaierons pour la première fois au mois de mars et tout le monde a hâte de voir si cette nouvelle microcitadine électrique offre des prestations satisfaisantes au-delà de son design vraiment craquant.

Il y a quelques mois, la marque au losange avait déjà ouvert le carnet de commande des finitions « cœur de gamme » Techno, avec un prix de base tout de même fixé au-dessus des 21 000€. Cette fois, le constructeur français ajoute au catalogue la variante « Evolution » d’entrée de gamme, celle la plus « dépouillée ».

Elle a tout de même fière allure

Et c’est une bonne surprise : comme les R4 et R5 sans option, la nouvelle Twingo ne ressemble pas à une auto invendable dans sa finition de base. Dans la couleur gratuite jaune du catalogue, elle ressemble d’ailleurs beaucoup à la Twingo en finition Techno avec ses enjoliveurs de 15 pouces. Elle garde aussi ses optiques à LED et le remplacement de la petite antenne par une version moins discrète n’a rien de catastrophique sur le plan esthétique (de même que le rendu des vitres arrière non surteintées).

Même constat à l’intérieur où l’on dispose déjà, dès le niveau de base Evolution, de l’écran tactile central de 10,1 pouces en plus du combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces. Il y a aussi une climatisation « manuelle » très proche d’un système automatique dans son fonctionnement et une compatibilité totale avec Apple Carplay et Android Auto.

A partir de 19 490€ avant bonus

Cette nouvelle Twingo Evolution coûtera 19 490€ avant options, soit 15 870€ avec le plus petit bonus (prime CEE). Pour ce prix, les acheteurs auront droit aux mêmes batteries de 27,5 kWh que les autres versions, avec une autonomie maximale WLTP de 263 km au lieu de 261 pour la finition Techno. De série, elle se contente malheureusement d’une simple capacité de charge en courant alternatif à la maison (6,6 kW max), avec la charge rapide à 50 kW en option à 500€ qui augmente aussi la puissance maximale en courant alternatif à 11 kW.

Pour ceux qui voudraient occasionnellement s’éloigner des villes avec cette Twingo, l’option charge rapide paraît obligatoire car en théorie cette auto ne pourra pas dépasser les 150 km à 130 km/h sur l’autoroute. Les livraisons de la voiture débuteront en mars, d’abord dans la finition Techno.