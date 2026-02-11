La marque japonaise Mitsubishi prépare le grand retour d’un vrai 4x4 pur et dur sur le sol européen avec le nouveau Pajero

Alors qu’il y a quelques années, Mitsubishi s’apprêtait à quitter l’Europe, grâce à l’aide de Renault la marque japonaise Mitsubishi retrouve peu à peu des couleurs sur le continent européen. Pour le moment, en France, l’essentiel de la gamme se compose de produits Renault rebadgés, mais Mitsubishi veut aussi animer sa gamme avec ses propres modèles dont le futur Pajero.

En France pour le moment, le seul modèle Mitsubishi est l’Outlander 4, mais ce modèle doit beaucoup à Renault et Nissan puisque sa plateforme est la CMF-C/D qu’utilisent les Renault Espace et Nissan X-Trail. Pour le nouveau Mitsubishi Pajero qui s’annonce, la plateforme utilisée devrait être celle du Mitsubishi Triton, un pick-up robuste produit en Thaïlande qui est le concurrent direct des Ford Ranger et Honda Ridgeline sur le sol nord-américain.

Châssis échelle et boîte de transfert au menu

Pour le marché européen, le nouveau Mitsubishi Pajero devrait utiliser la motorisation hybride rechargeable du Mitsubishi Outlander et pourra dans certains pays être disponible avec une motorisation diesel. Véritable 4x4 pur et dur, le Mitsubishi Pajero disposera du système à quatre roues motrices Super Select 4WD-II, comprenant un boîtier de transfert à deux régimes et un différentiel central à glissement limité. Sept modes de conduite seront proposés en fonction du terrain rencontré comme ce que propose déjà l’Outlander. Disposant d’un châssis échelle, affichant des angles d’attaque et de fuite courts, ce modèle affrontera sans aucun problème n’importe quel terrain défoncé.

Un design carré pour le nouveau Mitsubishi Pajero

Le futur Mitsubishi Pajero va être dévoilé en août de cette année. À ce moment, on devrait savoir où ce modèle sera commercialisé (arrivera-t-il en France ?). Le prototype pris en photo par nos chasseurs de scoop affiche un design carré, dans la droite ligne de ce que propose un Land Rover. On distingue sur les photos du prototype camouflé (qui est une conduite à droite pour le marché anglais), la grande calandre, les projecteurs fins et la surface vitrée réduite en hauteur. Ce nouveau modèle sera plus compact que l’ancien Pajero (produit de 2006 à 2018) qui mesurait 4,90 m dans sa version cinq portes, car il existait aussi en version trois portes qui ne sera pas reconduite avec la nouvelle génération. À l’image de l’Outlander, le nouveau Pajero de cinquième génération devrait bénéficier des derniers progrès de la technique en ce qui concerne les aides à la conduite et les systèmes numériques d’infodivertissement.