La Centrale veut transformer radicalement le business model du marché VO entre professionnels
Un mois après son lancement, La Centrale Pro marque une étape majeure dans la digitalisation du commerce VO entre professionnels. Comment la nouvelle plateforme entend structurer un marché jusqu’ici fragmenté ?
À l’origine du projet, un constat simple et chiffré : « Un tiers des transactions VO de nos partenaires distributeurs relèvent du BtoB », rappelle Antoine Despujols, directeur produit marketing B2B La Centrale (propriétaire de Caradisiac).
Pourtant, ce marché reste fragmenté, partagé entre enchéristes, marketplaces de groupes et transactions de gré à gré. « Mais aucun acteur n’agrège réellement l’inventaire à l’échelle nationale », souligne-t-il. L’ambition de La Centrale Pro est donc de transposer au BtoB ce que le groupe a construit depuis plus de cinquante ans pour le BtoC.
100 % distributeurs, sans intermédiaire
Pour son lancement, la plateforme fédère déjà quelques acteurs principaux du secteur de l’occasion B2B tels que Cofia (Emil Frey France), Starterre, ou encore eCarsTrade. Avec un inventaire de 5 000 véhicules déjà disponibles, le site mise sur une offre exclusivement issue de distributeurs. « Nous avons voulu créer le premier inventaire centralisé national BtoB sans intermédiaire », martèle Antoine Despujols. Et de pointer l’objectif d’atteindre 20 000 véhicules d’ici la fin de l’année."
Optimiser les marges vendeurs
Au-delà des volumes, l’enjeu n’est plus seulement de vendre, mais de « mieux vendre ». Dans un contexte de stabilité des transactions B2C, les distributeurs cherchent à améliorer la rentabilité de leurs activités B2B représentant 1/3 des transactions. « Comment améliorer la rentabilité au capot » ? Ou comment gagner plus d’argent par unité vendu ? Pour y remédier La Centrale Pro s’appuie sur la puissance des données. Intégrée au portail Pilot, la plateforme utilise des outils de pricing et de recommandation sur mesure pour identifier les véhicules les plus pertinents à acheter ou à vendre parc par parc, et ainsi permettre d’optimiser les marges.
Devenir l’Amazon du VO B2B ?
Accessible sans surcoût pour les abonnés La Centrale côté acheteurs et via un abonnement modéré pour les vendeurs, la place de marché ne se positionne pas comme opérateur logistique. « Notre priorité demeure de faire rencontrer l’offre et la demande. L’opérationnel viendra plus tard », précise Antoine Despujols. Une messagerie intégrée et un module WhatsApp compléteront prochainement l’offre. Ultérieurement la plateforme pourrait également proposer un service de booking, de commande véhicule ou encore de logistique (livraison). Sur le modèle d’Amazon ?
Une offre européenne
Sous l’impulsion de Philippe Chainieux, président du Groupe, La Centrale Pro voit déjà bien au-delà de l’Hexagone. En s’appuyant sur la force de frappe d’OLX, son actionnaire de référence, la plateforme ouvre grand les portes de l’Europe. L’objectif : démultiplier l’inventaire et l’audience pour permettre aux partenaires de « mieux vendre, mieux acheter et surtout, plus vite. » Avec l’ambition de devenir l’acteur incontournable du marché VO entre professionnels.
